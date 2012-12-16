رسائل وتنبيهات.. "الأمن السيبراني" تنطلق على بوابة "الهيئات" الداخلية

صفحة تشمل النشأة والرؤية.. سياسات وإجراءات وتعاميم عدة وخدمات

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، "صفحة الأمن السيبراني التوعوية" على البوابة الداخلية للرئاسة العامة، ضمن مشروع الرئاسة العامة لإطلاق مجموعة من الصفحات المتخصصة والمعنية ببرامجها.

وتعتبر الصفحة مصدرًا توعويًّا يحتوي على أهم الرسائل والتنبيهات في مجال أمن المعلومات، كما تعتبر مرجعًا للسياسات والإجراءات والتعاميم الأمنية الخاصة بالأمن السيبراني بشقيها التقني والإداري، وغيرها من الخدمات التي تأتي حرصًا من الرئاسة العامة على رفع الجانب التوعوي، ولتكون نقطة من نقاط قوة أمن المعلومات فيها.

وتحتوي الصفحة على التعريف بالأمن السيبراني ونشأته والرؤية، ورسالة إدارة الأمن السيبراني، وكذلك تبويبات متعددة تحتوي على سياسات وتعاميم الرئاسة العامة وسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومجموعة كبيرة من ملفات الفيديو والصور التوعوية بالأمن السيبراني.

يذكر أن الرئاسة العامة أطلقت، مؤخرًا، عددًا من البرامج والتطبيقات الموجهة لمنسوبي الرئاسة والمجتمع، وأتاحت خدماتها للمستفيدين على موقعها الإلكتروني.