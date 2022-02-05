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الجهات المختصة بمكة تحقق في وفاة "يتيم" داخل مقر سكنه بالحمراء

أصدقاؤه لا يستبعدون أن يكون السبب هو الصرع الذي يعاني منه

تحقق الجهات المختصة بمكة المكرمة، في وفاة أحد الأيتام داخل مقر سكنه بحي الحمراء بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن اتصالاً تلقاه أصدقاء "اليتيم" مفاده أنه متغيب عن عمله منذ أربعة أيام، وما كان منهم إلا أن هرعوا إلى مقر سكنه بحي الحمراء، وهو سكن خاص غير تابع لأي جمعية، وعند الوصول وجدوا الباب مغلقاً مع رائحة تنتشر في المكان، ليبادروا بالاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت للموقع فور تلقيها البلاغ.

وتبين بعد دخول الجهات الأمنية والهلال الأحمر الموقع وجود الشخص متوفى، وقد مضت على وفاته أيام، دون معرفة الأسباب.

ولا تزال الجهات المعنية تحقق في الحادثة، وتم نقل الجثمان إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه وتحديد أسباب الوفاة.

وبحسب أحد أصدقاء "اليتيم" فإنه يعاني من مرض الصرع، ويبلغ من العمر 32 عامًا، مع عدم استبعاد أن تكون وفاته بسبب ذلك المرض حيث يعيش وحيداً.

مكة المكرمة الحمراء العاصمة المقدسة الصرع الجثمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات المختصة بمكة تحقق في وفاة "يتيم" داخل مقر سكنه بالحمراء
سبق

تحقق الجهات المختصة بمكة المكرمة، في وفاة أحد الأيتام داخل مقر سكنه بحي الحمراء بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن اتصالاً تلقاه أصدقاء "اليتيم" مفاده أنه متغيب عن عمله منذ أربعة أيام، وما كان منهم إلا أن هرعوا إلى مقر سكنه بحي الحمراء، وهو سكن خاص غير تابع لأي جمعية، وعند الوصول وجدوا الباب مغلقاً مع رائحة تنتشر في المكان، ليبادروا بالاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت للموقع فور تلقيها البلاغ.

وتبين بعد دخول الجهات الأمنية والهلال الأحمر الموقع وجود الشخص متوفى، وقد مضت على وفاته أيام، دون معرفة الأسباب.

ولا تزال الجهات المعنية تحقق في الحادثة، وتم نقل الجثمان إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه وتحديد أسباب الوفاة.

وبحسب أحد أصدقاء "اليتيم" فإنه يعاني من مرض الصرع، ويبلغ من العمر 32 عامًا، مع عدم استبعاد أن تكون وفاته بسبب ذلك المرض حيث يعيش وحيداً.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
04:50 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:30 PM

الجهات المختصة بمكة تحقق في وفاة "يتيم" داخل مقر سكنه بالحمراء

أصدقاؤه لا يستبعدون أن يكون السبب هو الصرع الذي يعاني منه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
4,699

تحقق الجهات المختصة بمكة المكرمة، في وفاة أحد الأيتام داخل مقر سكنه بحي الحمراء بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن اتصالاً تلقاه أصدقاء "اليتيم" مفاده أنه متغيب عن عمله منذ أربعة أيام، وما كان منهم إلا أن هرعوا إلى مقر سكنه بحي الحمراء، وهو سكن خاص غير تابع لأي جمعية، وعند الوصول وجدوا الباب مغلقاً مع رائحة تنتشر في المكان، ليبادروا بالاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت للموقع فور تلقيها البلاغ.

وتبين بعد دخول الجهات الأمنية والهلال الأحمر الموقع وجود الشخص متوفى، وقد مضت على وفاته أيام، دون معرفة الأسباب.

ولا تزال الجهات المعنية تحقق في الحادثة، وتم نقل الجثمان إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه وتحديد أسباب الوفاة.

وبحسب أحد أصدقاء "اليتيم" فإنه يعاني من مرض الصرع، ويبلغ من العمر 32 عامًا، مع عدم استبعاد أن تكون وفاته بسبب ذلك المرض حيث يعيش وحيداً.

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