ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.

وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.

حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.

1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-08 حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة. وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال. ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 03:44 PM

1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة الأمانة تحذّر من ظاهرة الغسل العشوائي وبلدية المسفلة نفذت حملة مكافحة





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حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.

ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.