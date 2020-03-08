1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة
الأمانة تحذّر من ظاهرة الغسل العشوائي وبلدية المسفلة نفذت حملة مكافحة
حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.
وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.
ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.
أمانة العاصمة المقدسة
الغسل العشوائي للسيارات
1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-03-08
حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.
وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.
ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:44 PM
1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة
الأمانة تحذّر من ظاهرة الغسل العشوائي وبلدية المسفلة نفذت حملة مكافحة
حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.
وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.
ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.