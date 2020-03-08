النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة

الأمانة تحذّر من ظاهرة الغسل العشوائي وبلدية المسفلة نفذت حملة مكافحة

حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.

ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.

أمانة العاصمة المقدسة الغسل العشوائي للسيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة
سبق

حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.

ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:44 PM

1000 ريال غرامة لغسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة بمكة

الأمانة تحذّر من ظاهرة الغسل العشوائي وبلدية المسفلة نفذت حملة مكافحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
7,634

حذرت أمانة العاصمة المقدسة من ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن غرامة غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة تصل إلى 1000 ريـال.

ونفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات، حيثُ أسفرت الحملة عن مصادرة 115 جالوناً، إضافة إلى إتلاف الأدوات والمواد المستخدمة في الغسل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,224

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة