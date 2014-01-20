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تسريبات قنبلة ثلاثية من "سامسونج جلاكسي إس 10"

سيُكشف عنها رسمياً خلال شهر فبراير المقبل

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن التسريبات الأخيرة المتعلقة بقنبلة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، والمتعلقة بهاتفها الجديد المرتقب "جلاكسي إس 10".

وأشارت التسريبات الجديدة، إلى أن سامسونج ستطرح هاتفها الجديد بثلاث نسخ مختلفة، وهي "جلاكسي إس 10"، و"جلاكسي إس 10 آي"، و"جلاكسي إس 10 بلس".

وسيتراوح قياس شاشات هواتف سامسونج الثلاثة، ما بين 5.8 بوصة إلى 6.47 بوصة.

وسيضم النموذج الأصغر "جلاكسي إس 10 آي" كاميراتين فقط في الجهة الخلفية؛ فيما ستضم النسختان الآخريان ثلاث كاميرات.

كما يبدو من التسريبات أن "جلاكسي إس 10 آي"، يضم مستشعراً لبصمة الإصبع مدمجاً في الشاشة اللمسية.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسمياً عن الهواتف الثلاثة، خلال شهر فبراير المقبل، عند مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات قنبلة ثلاثية من "سامسونج جلاكسي إس 10"
سبق

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن التسريبات الأخيرة المتعلقة بقنبلة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، والمتعلقة بهاتفها الجديد المرتقب "جلاكسي إس 10".

وأشارت التسريبات الجديدة، إلى أن سامسونج ستطرح هاتفها الجديد بثلاث نسخ مختلفة، وهي "جلاكسي إس 10"، و"جلاكسي إس 10 آي"، و"جلاكسي إس 10 بلس".

وسيتراوح قياس شاشات هواتف سامسونج الثلاثة، ما بين 5.8 بوصة إلى 6.47 بوصة.

وسيضم النموذج الأصغر "جلاكسي إس 10 آي" كاميراتين فقط في الجهة الخلفية؛ فيما ستضم النسختان الآخريان ثلاث كاميرات.

كما يبدو من التسريبات أن "جلاكسي إس 10 آي"، يضم مستشعراً لبصمة الإصبع مدمجاً في الشاشة اللمسية.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسمياً عن الهواتف الثلاثة، خلال شهر فبراير المقبل، عند مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:49 AM

تسريبات قنبلة ثلاثية من "سامسونج جلاكسي إس 10"

سيُكشف عنها رسمياً خلال شهر فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير إخبارية عديدة عن التسريبات الأخيرة المتعلقة بقنبلة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، والمتعلقة بهاتفها الجديد المرتقب "جلاكسي إس 10".

وأشارت التسريبات الجديدة، إلى أن سامسونج ستطرح هاتفها الجديد بثلاث نسخ مختلفة، وهي "جلاكسي إس 10"، و"جلاكسي إس 10 آي"، و"جلاكسي إس 10 بلس".

وسيتراوح قياس شاشات هواتف سامسونج الثلاثة، ما بين 5.8 بوصة إلى 6.47 بوصة.

وسيضم النموذج الأصغر "جلاكسي إس 10 آي" كاميراتين فقط في الجهة الخلفية؛ فيما ستضم النسختان الآخريان ثلاث كاميرات.

كما يبدو من التسريبات أن "جلاكسي إس 10 آي"، يضم مستشعراً لبصمة الإصبع مدمجاً في الشاشة اللمسية.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسمياً عن الهواتف الثلاثة، خلال شهر فبراير المقبل، عند مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية.

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