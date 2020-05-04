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بصناعية جازان .. إغلاق مستودع للمواد الغذائية لوجود مخالفات للاشتراطات

تسبب في رداءة التخزين وتعريض المواد للفساد وانتهاء صلاحيتها

أغلقت لجنة الطوارئ بمنطقة جازان ممثلة بالفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي والدوريات الأمنية اليوم، مستودعاً للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان , وذلك ضمن جولات اللجنة الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بسلامة وصلاحية السلع الغذائية والتموينية ومدى التزام المستودعات والمحلات التجارية بالتعليمات المحددة والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء الإغلاق بسبب مخالفة المستودع للاشتراطات والإجراءات والتعليمات الواجب توافرها في مستودعات المواد الغذائية ما تسبب في رداءة التخزين وتعريض المواد الغذائية للفساد وانتهاء صلاحيتها.

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بصناعية جازان .. إغلاق مستودع للمواد الغذائية لوجود مخالفات للاشتراطات
سبق

أغلقت لجنة الطوارئ بمنطقة جازان ممثلة بالفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي والدوريات الأمنية اليوم، مستودعاً للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان , وذلك ضمن جولات اللجنة الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بسلامة وصلاحية السلع الغذائية والتموينية ومدى التزام المستودعات والمحلات التجارية بالتعليمات المحددة والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء الإغلاق بسبب مخالفة المستودع للاشتراطات والإجراءات والتعليمات الواجب توافرها في مستودعات المواد الغذائية ما تسبب في رداءة التخزين وتعريض المواد الغذائية للفساد وانتهاء صلاحيتها.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:45 PM

بصناعية جازان .. إغلاق مستودع للمواد الغذائية لوجود مخالفات للاشتراطات

تسبب في رداءة التخزين وتعريض المواد للفساد وانتهاء صلاحيتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أغلقت لجنة الطوارئ بمنطقة جازان ممثلة بالفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي والدوريات الأمنية اليوم، مستودعاً للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان , وذلك ضمن جولات اللجنة الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بسلامة وصلاحية السلع الغذائية والتموينية ومدى التزام المستودعات والمحلات التجارية بالتعليمات المحددة والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء الإغلاق بسبب مخالفة المستودع للاشتراطات والإجراءات والتعليمات الواجب توافرها في مستودعات المواد الغذائية ما تسبب في رداءة التخزين وتعريض المواد الغذائية للفساد وانتهاء صلاحيتها.

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