نادي الأحساء يواصل تقديم برامجه الثقافية خلال شهر صفر الجاري

دشن فعالياته نائب أمير الشرقية

يواصل نادي الأحساء الأدبي، تقديم برامجه المجدولة للعام 1441هـ، التي دشنها مؤخرًا نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال شهر صفر الجاري.

واستضاف النادي، مساء الثلاثاء ٩/ ٢/ ١٤٤١هـ، العميد الركن حسن الشهري، في محاضرة مهمة بعنوان "عاصفة الحزم خيار أم ضرورة"، أدارها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب - جامعة الملك فيصل، الدكتور دايل الخالدي.

ونظم، مساء الأربعاء ١٧/ ٢/ ١٤٤١هـ، أمسية قصصية لكُتَّاب وكاتبات القصة القصيرة من الأحسائيين، أدارتها الإعلامية علياء بنت عبد الله الناظري.

كما ينظم، مساء الثلاثاء ٢٣/ ٢/ ١٤٤١هـ، أمسية شعرية للشاعر الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، وفِي مساء الأربعاء ٢٤/ ٢/ ١٤٤١هـ، سيكون هناك برنامج حافل لديوانية المثقفات بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين، للحديث عن "الأحساء.. عراقة الماضي وإشراقة الحاضر"، تديرها المشرفة على الديوانية مها النصار.

أما مساء الخميس ٢٥/ ٢/ ١٤٤١هـ، فالجميع على موعد في ديوانية المثقفين مع عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيش، وتوقيع كتابه "أنا وطني.. قصة المُوَاطَنَة من الأحساء". وفي مساء الاثنين ٢٩/ ٢/ ١٤٤١هـ، ينظم النادي محاضرة مهمة لكبير المذيعين في التلفزيون السعودي جبريل خليل أبو دية، بعنوان "تجربتي في الثقافة والإعلام"، ويديرها المعيد في قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب - جامعة الملك فيصل، عبد الله عمر بو حليم.

يذكر أن المقهى الثقافي في النادي يفتح أبوابه لمرتاديه يوميًا صباحًا ومساءً.