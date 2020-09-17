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"إنفانتينو"  يهنئ الهلال ببطولة الدوري .. ويشكر الاتحاد على جهوده في تطوير اللعبة

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عبّر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

ووجّه "إنفانتينو" شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تُسهم في تطوير كرة القدم السعودية، معربًا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.

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"إنفانتينو"  يهنئ الهلال ببطولة الدوري .. ويشكر الاتحاد على جهوده في تطوير اللعبة
سبق

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عبّر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

ووجّه "إنفانتينو" شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تُسهم في تطوير كرة القدم السعودية، معربًا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:52 AM

"إنفانتينو"  يهنئ الهلال ببطولة الدوري .. ويشكر الاتحاد على جهوده في تطوير اللعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عبّر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

ووجّه "إنفانتينو" شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تُسهم في تطوير كرة القدم السعودية، معربًا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.

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