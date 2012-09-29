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الأردن تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10049 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ3 أردنيين قادمين من الخارج، و820 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 137 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4501 حالة، كما سُجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 57 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الأردن 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10049 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ3 أردنيين قادمين من الخارج، و820 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 137 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4501 حالة، كما سُجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 57 حالة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
06:38 PM

الأردن تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10049 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ3 أردنيين قادمين من الخارج، و820 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 137 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4501 حالة، كما سُجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 57 حالة.

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