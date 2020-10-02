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العثور على مفقودة الطائف متوفاة في وادي العرج

بعدما جرفتها السيول.. والمحافظ تابع ميدانيًّا

عثرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفِرَق التطوعية الأخرى، على المرأة المفقودة متوفاة، فجر اليوم، بعد أن كانت قد جرفتها السيول الناتجة عن الأمطار عصر أمس في وادي العرج.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، قد تواجد ميدانيًّا بموقع الحدث، وشهد أعمال ومهام الدفاع المدني والفِرَق التطوعية في البحث عن المفقودة؛ مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم والتي استمرت لعدة ساعات.

وقد انتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذ بداية تواجد الفِرَق بعد تلقي البلاغ، وقامت بتمشيط المنطقة وصولًا للمفقودة والعثور عليها.

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العثور على مفقودة الطائف متوفاة في وادي العرج
سبق

عثرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفِرَق التطوعية الأخرى، على المرأة المفقودة متوفاة، فجر اليوم، بعد أن كانت قد جرفتها السيول الناتجة عن الأمطار عصر أمس في وادي العرج.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، قد تواجد ميدانيًّا بموقع الحدث، وشهد أعمال ومهام الدفاع المدني والفِرَق التطوعية في البحث عن المفقودة؛ مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم والتي استمرت لعدة ساعات.

وقد انتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذ بداية تواجد الفِرَق بعد تلقي البلاغ، وقامت بتمشيط المنطقة وصولًا للمفقودة والعثور عليها.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
04:08 PM

العثور على مفقودة الطائف متوفاة في وادي العرج

بعدما جرفتها السيول.. والمحافظ تابع ميدانيًّا

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فهد العتيبي - الطائف
3
7,611

عثرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفِرَق التطوعية الأخرى، على المرأة المفقودة متوفاة، فجر اليوم، بعد أن كانت قد جرفتها السيول الناتجة عن الأمطار عصر أمس في وادي العرج.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، قد تواجد ميدانيًّا بموقع الحدث، وشهد أعمال ومهام الدفاع المدني والفِرَق التطوعية في البحث عن المفقودة؛ مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم والتي استمرت لعدة ساعات.

وقد انتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذ بداية تواجد الفِرَق بعد تلقي البلاغ، وقامت بتمشيط المنطقة وصولًا للمفقودة والعثور عليها.

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