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أهالي جازان يؤدون صلاة الجنازة على شهيد الواجب حسن أحمد قمير

بمشاركة ضباط وأفراد من القوات المسلحة

أدت جموع المصلين بمركز الموسم بعد صلاة عصر اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهيد الواجب حسن أحمد علي قمير، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد فجر أمس الجمعة في مواجهات مع المليشيات الحوثية أثناء تطهير مدينة حرض اليمنية.

وتَقَدَّمَ المصلين على جنازة الشهيد محافظ الطوال، فيصل بن وريك العتيبي، نيابة عن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، ونائبه ورئيس مركز الموسم، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وأقارب الشهيد؛ وذلك بجامع الشيخ حسن علي عريبي الوزاري الجنوبي في مركز الموسم بمحافظة الطوال.

وعقب الصلاة قدّم محافظ الطوال نيابة عن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وتم تشييع جثمان الشهيد بمقبرة الكعاشيم بمركز الموسم.

وعبّر ذوو الشهيد من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم لكل مَن شارك في مواساتهم؛ سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

جازان الموسم حسن قمير اليمن حرض الميلشيات الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي جازان يؤدون صلاة الجنازة على شهيد الواجب حسن أحمد قمير
سبق

أدت جموع المصلين بمركز الموسم بعد صلاة عصر اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهيد الواجب حسن أحمد علي قمير، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد فجر أمس الجمعة في مواجهات مع المليشيات الحوثية أثناء تطهير مدينة حرض اليمنية.

وتَقَدَّمَ المصلين على جنازة الشهيد محافظ الطوال، فيصل بن وريك العتيبي، نيابة عن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، ونائبه ورئيس مركز الموسم، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وأقارب الشهيد؛ وذلك بجامع الشيخ حسن علي عريبي الوزاري الجنوبي في مركز الموسم بمحافظة الطوال.

وعقب الصلاة قدّم محافظ الطوال نيابة عن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وتم تشييع جثمان الشهيد بمقبرة الكعاشيم بمركز الموسم.

وعبّر ذوو الشهيد من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم لكل مَن شارك في مواساتهم؛ سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
05:54 PM

أهالي جازان يؤدون صلاة الجنازة على شهيد الواجب حسن أحمد قمير

بمشاركة ضباط وأفراد من القوات المسلحة

A A A
عمر عريبي - جازان
3
2,188

أدت جموع المصلين بمركز الموسم بعد صلاة عصر اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهيد الواجب حسن أحمد علي قمير، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد فجر أمس الجمعة في مواجهات مع المليشيات الحوثية أثناء تطهير مدينة حرض اليمنية.

وتَقَدَّمَ المصلين على جنازة الشهيد محافظ الطوال، فيصل بن وريك العتيبي، نيابة عن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، ونائبه ورئيس مركز الموسم، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وأقارب الشهيد؛ وذلك بجامع الشيخ حسن علي عريبي الوزاري الجنوبي في مركز الموسم بمحافظة الطوال.

وعقب الصلاة قدّم محافظ الطوال نيابة عن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وتم تشييع جثمان الشهيد بمقبرة الكعاشيم بمركز الموسم.

وعبّر ذوو الشهيد من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم لكل مَن شارك في مواساتهم؛ سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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