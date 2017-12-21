باعجاجة: 1.9 مليون سعودي بالقطاع الخاص في 2021 مؤشرٌ لنجاح خطط التوطين

قال لـ"سبق": خطوة تُحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي وتدعم جهود التنمية

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، يُعد مؤشرًا قويًّا لنجاح مرتكزات رؤية 2030 نحو توطين الوظائف، ونجاح خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل، عبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية نحو تحقيق أهداف التوطين.

وقال باعجاجة لـ"سبق": إن بلوغ هذا المستهدف يعزز استمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، وإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتشمل هذه الوظائف جميع التخصصات المختلفة؛ مما يتيح المجال أمام أبناء وبنات الوطن في الحصول على الوظيفة وفق رغباتهم وتخصصاتهم، وكل ذلك يعزز أيضًا مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وبيّن أن كل المؤشرات الإيجابية السابقة عززت -بدورها- تراجع نِسَب البطالة أيضًا؛ إذ انخفض معدل البطالة في مجتمعنا ليسجل نحو 11.3% خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ11.7% في الربع الأول من 2021؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية بشكل ربع سنوي، وكل هذه المعطيات تجسد استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأضاف "باعجاجة": رغم التحديات العالمية التي أوجدتها جائحة كورونا وتداعياتها؛ فإن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدًا من جائحة كوفيد-19 ولله الحمد، وكل ذلك بفضل الله ثم بحرص واهتمام ولاة الأمر؛ إذ يُتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7% و5% هذا العام، وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8%، وكل هذه الأرقام مبشرة بالخير.