النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باعجاجة: 1.9 مليون سعودي بالقطاع الخاص في 2021 مؤشرٌ لنجاح خطط التوطين

قال لـ"سبق": خطوة تُحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي وتدعم جهود التنمية

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، يُعد مؤشرًا قويًّا لنجاح مرتكزات رؤية 2030 نحو توطين الوظائف، ونجاح خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل، عبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية نحو تحقيق أهداف التوطين.

وقال باعجاجة لـ"سبق": إن بلوغ هذا المستهدف يعزز استمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، وإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتشمل هذه الوظائف جميع التخصصات المختلفة؛ مما يتيح المجال أمام أبناء وبنات الوطن في الحصول على الوظيفة وفق رغباتهم وتخصصاتهم، وكل ذلك يعزز أيضًا مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وبيّن أن كل المؤشرات الإيجابية السابقة عززت -بدورها- تراجع نِسَب البطالة أيضًا؛ إذ انخفض معدل البطالة في مجتمعنا ليسجل نحو 11.3% خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ11.7% في الربع الأول من 2021؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية بشكل ربع سنوي، وكل هذه المعطيات تجسد استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأضاف "باعجاجة": رغم التحديات العالمية التي أوجدتها جائحة كورونا وتداعياتها؛ فإن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدًا من جائحة كوفيد-19 ولله الحمد، وكل ذلك بفضل الله ثم بحرص واهتمام ولاة الأمر؛ إذ يُتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7% و5% هذا العام، وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8%، وكل هذه الأرقام مبشرة بالخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
باعجاجة: 1.9 مليون سعودي بالقطاع الخاص في 2021 مؤشرٌ لنجاح خطط التوطين
سبق

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، يُعد مؤشرًا قويًّا لنجاح مرتكزات رؤية 2030 نحو توطين الوظائف، ونجاح خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل، عبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية نحو تحقيق أهداف التوطين.

وقال باعجاجة لـ"سبق": إن بلوغ هذا المستهدف يعزز استمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، وإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتشمل هذه الوظائف جميع التخصصات المختلفة؛ مما يتيح المجال أمام أبناء وبنات الوطن في الحصول على الوظيفة وفق رغباتهم وتخصصاتهم، وكل ذلك يعزز أيضًا مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وبيّن أن كل المؤشرات الإيجابية السابقة عززت -بدورها- تراجع نِسَب البطالة أيضًا؛ إذ انخفض معدل البطالة في مجتمعنا ليسجل نحو 11.3% خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ11.7% في الربع الأول من 2021؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية بشكل ربع سنوي، وكل هذه المعطيات تجسد استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأضاف "باعجاجة": رغم التحديات العالمية التي أوجدتها جائحة كورونا وتداعياتها؛ فإن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدًا من جائحة كوفيد-19 ولله الحمد، وكل ذلك بفضل الله ثم بحرص واهتمام ولاة الأمر؛ إذ يُتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7% و5% هذا العام، وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8%، وكل هذه الأرقام مبشرة بالخير.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:48 PM

باعجاجة: 1.9 مليون سعودي بالقطاع الخاص في 2021 مؤشرٌ لنجاح خطط التوطين

قال لـ"سبق": خطوة تُحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي وتدعم جهود التنمية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
859

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، يُعد مؤشرًا قويًّا لنجاح مرتكزات رؤية 2030 نحو توطين الوظائف، ونجاح خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل، عبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية نحو تحقيق أهداف التوطين.

وقال باعجاجة لـ"سبق": إن بلوغ هذا المستهدف يعزز استمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، وإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتشمل هذه الوظائف جميع التخصصات المختلفة؛ مما يتيح المجال أمام أبناء وبنات الوطن في الحصول على الوظيفة وفق رغباتهم وتخصصاتهم، وكل ذلك يعزز أيضًا مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وبيّن أن كل المؤشرات الإيجابية السابقة عززت -بدورها- تراجع نِسَب البطالة أيضًا؛ إذ انخفض معدل البطالة في مجتمعنا ليسجل نحو 11.3% خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ11.7% في الربع الأول من 2021؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية بشكل ربع سنوي، وكل هذه المعطيات تجسد استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأضاف "باعجاجة": رغم التحديات العالمية التي أوجدتها جائحة كورونا وتداعياتها؛ فإن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدًا من جائحة كوفيد-19 ولله الحمد، وكل ذلك بفضل الله ثم بحرص واهتمام ولاة الأمر؛ إذ يُتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7% و5% هذا العام، وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8%، وكل هذه الأرقام مبشرة بالخير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة