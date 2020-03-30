* المنزل: إبق في المنزل إذا استطعت.

* موقعك: ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين.

* مرفقك: غط به فمك عند السعال.

إذا ضغطت على العبارة السابقة، ستقودك إلى عنوان رئيس هو "الاحتياطات الخمسة .. ساعد على وقف انتشار فيروس كورونا"، وهي حسب "جوجل":

كلما فتحت محرك البحث الشهير "جوجل" ستجد أيقونة كف بخمسة أصابع مفرودة وعبارة "خمسة أشياء للوقاية من فيروس الكورونا"، فما هي هذه الخمسة؟

وقاية من كورونا .. ما هي الاحتياطات الخمسة التي ينبهنا لها "جوجل"؟ أيمن حسن سبق 2020-03-30 كلما فتحت محرك البحث الشهير "جوجل" ستجد أيقونة كف بخمسة أصابع مفرودة وعبارة "خمسة أشياء للوقاية من فيروس الكورونا"، فما هي هذه الخمسة؟ إذا ضغطت على العبارة السابقة، ستقودك إلى عنوان رئيس هو "الاحتياطات الخمسة .. ساعد على وقف انتشار فيروس كورونا"، وهي حسب "جوجل": * يداك: اغسلها باستمرار. * مرفقك: غط به فمك عند السعال. * وجهك: احذر لمسه. * موقعك: ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين. * المنزل: إبق في المنزل إذا استطعت.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:40 PM

وقاية من كورونا .. ما هي الاحتياطات الخمسة التي ينبهنا لها "جوجل"؟ من يديك إلى أمان المنزل





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كلما فتحت محرك البحث الشهير "جوجل" ستجد أيقونة كف بخمسة أصابع مفرودة وعبارة "خمسة أشياء للوقاية من فيروس الكورونا"، فما هي هذه الخمسة؟

إذا ضغطت على العبارة السابقة، ستقودك إلى عنوان رئيس هو "الاحتياطات الخمسة .. ساعد على وقف انتشار فيروس كورونا"، وهي حسب "جوجل":

* يداك: اغسلها باستمرار.

* مرفقك: غط به فمك عند السعال.

* وجهك: احذر لمسه.

* موقعك: ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين.

* المنزل: إبق في المنزل إذا استطعت.