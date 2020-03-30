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وقاية من كورونا .. ما هي الاحتياطات الخمسة التي ينبهنا لها "جوجل"؟

من يديك إلى أمان المنزل

كلما فتحت محرك البحث الشهير "جوجل" ستجد أيقونة كف بخمسة أصابع مفرودة وعبارة "خمسة أشياء للوقاية من فيروس الكورونا"، فما هي هذه الخمسة؟

إذا ضغطت على العبارة السابقة، ستقودك إلى عنوان رئيس هو "الاحتياطات الخمسة .. ساعد على وقف انتشار فيروس كورونا"، وهي حسب "جوجل":

* يداك: اغسلها باستمرار.

* مرفقك: غط به فمك عند السعال.

* وجهك: احذر لمسه.

* موقعك: ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين.

* المنزل: إبق في المنزل إذا استطعت.

جوجل فيروس كورونا الجديد

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وقاية من كورونا .. ما هي الاحتياطات الخمسة التي ينبهنا لها "جوجل"؟
سبق

كلما فتحت محرك البحث الشهير "جوجل" ستجد أيقونة كف بخمسة أصابع مفرودة وعبارة "خمسة أشياء للوقاية من فيروس الكورونا"، فما هي هذه الخمسة؟

إذا ضغطت على العبارة السابقة، ستقودك إلى عنوان رئيس هو "الاحتياطات الخمسة .. ساعد على وقف انتشار فيروس كورونا"، وهي حسب "جوجل":

* يداك: اغسلها باستمرار.

* مرفقك: غط به فمك عند السعال.

* وجهك: احذر لمسه.

* موقعك: ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين.

* المنزل: إبق في المنزل إذا استطعت.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:40 PM

وقاية من كورونا .. ما هي الاحتياطات الخمسة التي ينبهنا لها "جوجل"؟

من يديك إلى أمان المنزل

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
14,403

كلما فتحت محرك البحث الشهير "جوجل" ستجد أيقونة كف بخمسة أصابع مفرودة وعبارة "خمسة أشياء للوقاية من فيروس الكورونا"، فما هي هذه الخمسة؟

إذا ضغطت على العبارة السابقة، ستقودك إلى عنوان رئيس هو "الاحتياطات الخمسة .. ساعد على وقف انتشار فيروس كورونا"، وهي حسب "جوجل":

* يداك: اغسلها باستمرار.

* مرفقك: غط به فمك عند السعال.

* وجهك: احذر لمسه.

* موقعك: ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين.

* المنزل: إبق في المنزل إذا استطعت.

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