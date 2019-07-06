النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير اقتصادي يؤكد ضرورة تسخير التطبيقات الحديثة في خدمات الحج والعمرة

قال إن الفرصة سانحة أمام الشباب السعودي في الابتكار والشراكة مع مؤسسات الطوافة

أكد خبير اقتصادي وجود فرص أمام الشباب السعودي في تحويل عددٍ من أعمال الحج والعمرة إلى فرص ريادية في الأعمال من خلال تسخير التقنية في توفير خدمات عالية المستوى تُسهم في توفير راحة ورفاهية الحاج وتنعكس اقتصاديًا عليهم.

وأوضح الدكتور راكان بن موفق أزهر، أن العديد من التطبيقات الحديثة في السعودية قدمت خدمات مميزة للأسرة السعودية بعضها أفكار عالمية مطبقة بالخارج ونجحت داخليًا، وبعضها الآخر مبتكرة من أبناء الوطن وحققت نجاحات مميزة.

وأضاف أن تطبيقات المواصلات والتسوق والنقل لاقت رواجًا كبيرًا وأصبحت مطلبًا مهمًا في توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى أنها مصدر ثقة للعميل، الأمر الذي منحها فرصة في الاستحواذ على حصة اقتصادية مهمة ومداخيل عالية ووجودها أصبح مطلبًا لا يمكن الاستغناء عنه.

واستطرد: "هذا الأمر يدفعنا إلى طرح سؤال يمكنه أن يستغل في عصف ذهني من خلال القائمين على خدمة الحجاج فيما هي الأعمال التي يمكن تحويلها من الطريقة التقليدية في الخدمات بما يتعلق بالحجاج إلى أخرى تقنية إبداعية في توفير متطلبات بأسهل وأسرع الطرق".

وبيّن "أزهر" أن "من بين تلك الأفكار ما سيتم تطبيقه جزئيًا لحجاج الداخل في آلية نقل عفشهم من مدنهم إلى سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مما يعد فكرة مميزة متوقع نجاحها والتي تنتج لنا فكرة نقل عفش الحجاج من بلدانهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتوفير وقت الانتظار في المطارات لاستلام العفش ونقلهم إلى مركبات النقل والتنزيل وما يكلفها من زحام وتأخير".

وأضاف: "نحن مقبلون خلال السنوات المقبلة للوصول إلى خمسة ملايين حاج؛ الأمر الذي يستدعي توفير خدمات نوعية والتعامل مع هذا الرقم باحترافية خلال وجودهم في بقعة محدودة مدة خمسة أيام مع تكامل الخدمات".

واعتبر الخبير الاقتصادي راكان أزهر، أن الفرصة سانحة أمام الشباب السعودي في الابتكار والشراكة مع مؤسسات الطوافة في الرقي بالخدمات بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتأسيس مشروعاتهم التي سيكون لها أثر إيجابي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
خبير اقتصادي يؤكد ضرورة تسخير التطبيقات الحديثة في خدمات الحج والعمرة
سبق

أكد خبير اقتصادي وجود فرص أمام الشباب السعودي في تحويل عددٍ من أعمال الحج والعمرة إلى فرص ريادية في الأعمال من خلال تسخير التقنية في توفير خدمات عالية المستوى تُسهم في توفير راحة ورفاهية الحاج وتنعكس اقتصاديًا عليهم.

وأوضح الدكتور راكان بن موفق أزهر، أن العديد من التطبيقات الحديثة في السعودية قدمت خدمات مميزة للأسرة السعودية بعضها أفكار عالمية مطبقة بالخارج ونجحت داخليًا، وبعضها الآخر مبتكرة من أبناء الوطن وحققت نجاحات مميزة.

وأضاف أن تطبيقات المواصلات والتسوق والنقل لاقت رواجًا كبيرًا وأصبحت مطلبًا مهمًا في توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى أنها مصدر ثقة للعميل، الأمر الذي منحها فرصة في الاستحواذ على حصة اقتصادية مهمة ومداخيل عالية ووجودها أصبح مطلبًا لا يمكن الاستغناء عنه.

واستطرد: "هذا الأمر يدفعنا إلى طرح سؤال يمكنه أن يستغل في عصف ذهني من خلال القائمين على خدمة الحجاج فيما هي الأعمال التي يمكن تحويلها من الطريقة التقليدية في الخدمات بما يتعلق بالحجاج إلى أخرى تقنية إبداعية في توفير متطلبات بأسهل وأسرع الطرق".

وبيّن "أزهر" أن "من بين تلك الأفكار ما سيتم تطبيقه جزئيًا لحجاج الداخل في آلية نقل عفشهم من مدنهم إلى سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مما يعد فكرة مميزة متوقع نجاحها والتي تنتج لنا فكرة نقل عفش الحجاج من بلدانهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتوفير وقت الانتظار في المطارات لاستلام العفش ونقلهم إلى مركبات النقل والتنزيل وما يكلفها من زحام وتأخير".

وأضاف: "نحن مقبلون خلال السنوات المقبلة للوصول إلى خمسة ملايين حاج؛ الأمر الذي يستدعي توفير خدمات نوعية والتعامل مع هذا الرقم باحترافية خلال وجودهم في بقعة محدودة مدة خمسة أيام مع تكامل الخدمات".

واعتبر الخبير الاقتصادي راكان أزهر، أن الفرصة سانحة أمام الشباب السعودي في الابتكار والشراكة مع مؤسسات الطوافة في الرقي بالخدمات بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتأسيس مشروعاتهم التي سيكون لها أثر إيجابي.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
09:07 PM

خبير اقتصادي يؤكد ضرورة تسخير التطبيقات الحديثة في خدمات الحج والعمرة

قال إن الفرصة سانحة أمام الشباب السعودي في الابتكار والشراكة مع مؤسسات الطوافة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
235

أكد خبير اقتصادي وجود فرص أمام الشباب السعودي في تحويل عددٍ من أعمال الحج والعمرة إلى فرص ريادية في الأعمال من خلال تسخير التقنية في توفير خدمات عالية المستوى تُسهم في توفير راحة ورفاهية الحاج وتنعكس اقتصاديًا عليهم.

وأوضح الدكتور راكان بن موفق أزهر، أن العديد من التطبيقات الحديثة في السعودية قدمت خدمات مميزة للأسرة السعودية بعضها أفكار عالمية مطبقة بالخارج ونجحت داخليًا، وبعضها الآخر مبتكرة من أبناء الوطن وحققت نجاحات مميزة.

وأضاف أن تطبيقات المواصلات والتسوق والنقل لاقت رواجًا كبيرًا وأصبحت مطلبًا مهمًا في توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى أنها مصدر ثقة للعميل، الأمر الذي منحها فرصة في الاستحواذ على حصة اقتصادية مهمة ومداخيل عالية ووجودها أصبح مطلبًا لا يمكن الاستغناء عنه.

واستطرد: "هذا الأمر يدفعنا إلى طرح سؤال يمكنه أن يستغل في عصف ذهني من خلال القائمين على خدمة الحجاج فيما هي الأعمال التي يمكن تحويلها من الطريقة التقليدية في الخدمات بما يتعلق بالحجاج إلى أخرى تقنية إبداعية في توفير متطلبات بأسهل وأسرع الطرق".

وبيّن "أزهر" أن "من بين تلك الأفكار ما سيتم تطبيقه جزئيًا لحجاج الداخل في آلية نقل عفشهم من مدنهم إلى سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مما يعد فكرة مميزة متوقع نجاحها والتي تنتج لنا فكرة نقل عفش الحجاج من بلدانهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتوفير وقت الانتظار في المطارات لاستلام العفش ونقلهم إلى مركبات النقل والتنزيل وما يكلفها من زحام وتأخير".

وأضاف: "نحن مقبلون خلال السنوات المقبلة للوصول إلى خمسة ملايين حاج؛ الأمر الذي يستدعي توفير خدمات نوعية والتعامل مع هذا الرقم باحترافية خلال وجودهم في بقعة محدودة مدة خمسة أيام مع تكامل الخدمات".

واعتبر الخبير الاقتصادي راكان أزهر، أن الفرصة سانحة أمام الشباب السعودي في الابتكار والشراكة مع مؤسسات الطوافة في الرقي بالخدمات بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتأسيس مشروعاتهم التي سيكون لها أثر إيجابي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,673
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,495
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,855
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,483

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة