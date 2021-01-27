ابن جلوي يفتتح المعرض السـعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية بجدة

يستمر لمدة ٤ أيام وذلك تحت رعاية "مشعل بن ماجد "

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، اليوم، الدورة السادسة عشرة من “المعرض السـعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية” والذي تنظمه “شركة معارض الرياض المحدودة” لمناقشة أحدث التطورات ذات الصلة بالصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية على المستويين المحلي والعالمي، والذي يستمر لمدة ٤ أيام، وذلك تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وفور وصول ابن جلوي قصّ شريط المعرض، تلاه جولة بأركان المعرض، ثم أشاد بما شاهده من سعي حثيث من الشركات السعودية للوصول بصناعاتها البتروكيماوية والتحويلية إلى الصدارة العالمية في إنتاج وتصدير البتروكيماويات خلال السنوات القليلة المقبلة تماشياً مع “رؤية 2030”.

ويقام المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2019″ برعاية ماسية من شركة “سابك” وصندوق التنمية الصناعية السعودي” كراعٍ للتمكين الصناعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع” كشريك دعم الصناعة ، وهيئة الاستثمار” كهيئة داعمة، ويتفرّد بكونه جسراً لتوطيد التواصل بين كبار الشخصيات وصنّاع القرار والرواد والخبراء الإقليميين والدوليين لاستكشاف الآفاق الهائلة في مجال البتروكيماويات والبلاستيك السعودي، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى توظيف مكامن قوة القطاع الحيوي في تطوير منتجات صناعية ذات قيمة عالية، انسجاماً مع خطط تعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يتزامن الحدث مع “المعرض التجاري الدولي السادس عشر لتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف”، الذي يمكن الشركات السعودية من الاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات والمنتجات ذات الصلة بالتعبئة والتغليف والتعليب والطباعة، مقدّماً فرصة استثنائية للرواد الدوليين للدخول بقوة إلى السوق السعودية الواعدة.



