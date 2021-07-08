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تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين

طرأ عطل على محركها

تحطّمت طائرة لبنانية صغيرة، اليوم (الخميس)؛ إثر اصطدامها بجبل في غوسطا في منطقة كسروان "جبل لبنان الشمالي"؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون، أن الطائرة تابعة لشركة "أوبن سكاي أفياشن" السياحية.

وأضاف: أنها كانت تحمل 3 أشخاص هم: قائد الطائرة، وشاب لبناني وشقيقته، وقد قتلوا على الفور.

وبيّن "شلفون" أن عطلًا طرأ على الطائرة، فاصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل أن ترتطم بالأحراش.

وأفاد بأن الطائرة كانت تتجه صعودًا من البحر نحو الأعلى قبل أن يطرأ العطل على محركها.

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تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين
سبق

تحطّمت طائرة لبنانية صغيرة، اليوم (الخميس)؛ إثر اصطدامها بجبل في غوسطا في منطقة كسروان "جبل لبنان الشمالي"؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون، أن الطائرة تابعة لشركة "أوبن سكاي أفياشن" السياحية.

وأضاف: أنها كانت تحمل 3 أشخاص هم: قائد الطائرة، وشاب لبناني وشقيقته، وقد قتلوا على الفور.

وبيّن "شلفون" أن عطلًا طرأ على الطائرة، فاصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل أن ترتطم بالأحراش.

وأفاد بأن الطائرة كانت تتجه صعودًا من البحر نحو الأعلى قبل أن يطرأ العطل على محركها.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
04:36 PM

تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين

طرأ عطل على محركها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحطّمت طائرة لبنانية صغيرة، اليوم (الخميس)؛ إثر اصطدامها بجبل في غوسطا في منطقة كسروان "جبل لبنان الشمالي"؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون، أن الطائرة تابعة لشركة "أوبن سكاي أفياشن" السياحية.

وأضاف: أنها كانت تحمل 3 أشخاص هم: قائد الطائرة، وشاب لبناني وشقيقته، وقد قتلوا على الفور.

وبيّن "شلفون" أن عطلًا طرأ على الطائرة، فاصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل أن ترتطم بالأحراش.

وأفاد بأن الطائرة كانت تتجه صعودًا من البحر نحو الأعلى قبل أن يطرأ العطل على محركها.

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