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"المسند": سحب ماطرة تتشكل فوق مكة و٣ مناطق.. ربما جنوب المدينة

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار تأثير الرياح النشطة بأجزاء الرياض الغربية

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن سحبًا ممطرة تتشكل فوق أجزاء من جازان وعسير.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء من #جازان #عسير #الباحة #مكة وربما جنوب #المدينة".

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": سحب ماطرة تتشكل فوق مكة و٣ مناطق.. ربما جنوب المدينة
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن سحبًا ممطرة تتشكل فوق أجزاء من جازان وعسير.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء من #جازان #عسير #الباحة #مكة وربما جنوب #المدينة".

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:08 AM

"المسند": سحب ماطرة تتشكل فوق مكة و٣ مناطق.. ربما جنوب المدينة

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار تأثير الرياح النشطة بأجزاء الرياض الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن سحبًا ممطرة تتشكل فوق أجزاء من جازان وعسير.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء من #جازان #عسير #الباحة #مكة وربما جنوب #المدينة".

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

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