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بعد فقدان ذاكرتها.. ماذا فعل أمريكي ليذكّر زوجته بقصة حبهما؟

أصيبت بسكتة دماغية أثناء الولادة

ألّف أمريكي كتابًا لزوجته حمل عنوان "أعرف أنني أحبك"؛ وذلك في الذكرى الرابعة لزواجهما، من أجل تذكيرها بقصة حبهما، بعدما أصيبت بفقدان للذاكرة.

ونشر "ستيف كورتو" الكتاب الذي يروي قصة حبه التي عاشها مع زوجته كامري الفاقدة لذاكرتها؛ وفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وأصيبت "كامري" بسكتة دماغية أثناء ولادة طفلهما، ودخلت في غيوبة لـ33 أسبوعًا؛ الأمر الذي أدى في النهاية لفقدان ذاكرتها بشكل تام.

وشخّص الأطباء حالة "كامري" بتسمم الحمل، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتُقلل من تدفقه إلى الدماغ؛ وهو ما يقود لجلطة دماغية تؤثر في الذاكرة.

ووفق الصحيفة البريطانية؛ فقد بدأت الزوجة بقراءة الكتاب الذي ألّفه زوجها الذي يأمل أن يساعد "كامري" في تذكر حياتها السابقة.

فقدان الذاكرة كامري

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بعد فقدان ذاكرتها.. ماذا فعل أمريكي ليذكّر زوجته بقصة حبهما؟
سبق

ألّف أمريكي كتابًا لزوجته حمل عنوان "أعرف أنني أحبك"؛ وذلك في الذكرى الرابعة لزواجهما، من أجل تذكيرها بقصة حبهما، بعدما أصيبت بفقدان للذاكرة.

ونشر "ستيف كورتو" الكتاب الذي يروي قصة حبه التي عاشها مع زوجته كامري الفاقدة لذاكرتها؛ وفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وأصيبت "كامري" بسكتة دماغية أثناء ولادة طفلهما، ودخلت في غيوبة لـ33 أسبوعًا؛ الأمر الذي أدى في النهاية لفقدان ذاكرتها بشكل تام.

وشخّص الأطباء حالة "كامري" بتسمم الحمل، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتُقلل من تدفقه إلى الدماغ؛ وهو ما يقود لجلطة دماغية تؤثر في الذاكرة.

ووفق الصحيفة البريطانية؛ فقد بدأت الزوجة بقراءة الكتاب الذي ألّفه زوجها الذي يأمل أن يساعد "كامري" في تذكر حياتها السابقة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
09:21 AM

بعد فقدان ذاكرتها.. ماذا فعل أمريكي ليذكّر زوجته بقصة حبهما؟

أصيبت بسكتة دماغية أثناء الولادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألّف أمريكي كتابًا لزوجته حمل عنوان "أعرف أنني أحبك"؛ وذلك في الذكرى الرابعة لزواجهما، من أجل تذكيرها بقصة حبهما، بعدما أصيبت بفقدان للذاكرة.

ونشر "ستيف كورتو" الكتاب الذي يروي قصة حبه التي عاشها مع زوجته كامري الفاقدة لذاكرتها؛ وفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وأصيبت "كامري" بسكتة دماغية أثناء ولادة طفلهما، ودخلت في غيوبة لـ33 أسبوعًا؛ الأمر الذي أدى في النهاية لفقدان ذاكرتها بشكل تام.

وشخّص الأطباء حالة "كامري" بتسمم الحمل، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتُقلل من تدفقه إلى الدماغ؛ وهو ما يقود لجلطة دماغية تؤثر في الذاكرة.

ووفق الصحيفة البريطانية؛ فقد بدأت الزوجة بقراءة الكتاب الذي ألّفه زوجها الذي يأمل أن يساعد "كامري" في تذكر حياتها السابقة.

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