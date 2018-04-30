النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

600 شاشة ضخمة وصالات للأطفال.. هذا ما ستقدمه "فوكس سينما" في السعودية

عبر خيارات متنوعة تلبي الأذواق كافة وبتكلفة تصل لمليارَيْ ريال

من المنتظر أن تتيح سلسلة "فوكس سينما Vox Cinemas " في الرياض بارك مجموعة من الخيارات المتنوعة لهواة مشاهدة الأفلام السينمائية في تجربة فريدة من نوعها.

وكانت السلسلة التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية قد أعلنت عزمها افتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في السعودية باستثمارات تصل إلى مليارَي ريال؛ لتلبية الطلب المتزايد على دور السينما؛ وهو ما قد يسهم في تقليل أسعار التذاكر، أو ثبات أسعارها.

خيارات متنوعة

وستقدم "فوكس سينما" لروادها خيارات متنوعة عبر أربع شاشات عرض سينمائي مجهزة لتقنية 3D ، تقع ضمن أكبر مركز ماجيك بلانيت للعائلات في المنطقة، من بينها صالتان للأطفال، وأخريان بتقنية "IMAX"؛ لتلبية الأذواق كافة، ورغبات واهتمامات جمهور وعشاق السينما في السعودية.

صالات الأطفال "كيدز"

لن يزعجك طفلك بطلبه دخول السينما برفقتك؛ فعشاق الأفلام الصغار سيكون لهم مكان داخل "فوكس سينما" عبر تخصيص صالتَين للأطفال. وتعد سينما "كيدز" أول تجربة سينمائية في المنطقة مخصصة للأطفال.

وخصصت "فوكس سينما" مقاعد مريحة وملونة للأطفال، وصالات بألوان زاهية، وأفلامًا عائلية، ورسومًا متحركة مناسبة للصغار؛ لتجربة لا تنسى.

صالات "IMAX"

احذر؛ فقد تبتلعك الشاشة الضخمة التي يصل طولها إلى 13 مترًا تقريبًا، بينما يبلغ عرضها نحو 24 مترًا. وهي التجربة التي تمكنك من الانغماس داخل الفيلم بكل حواسك.

وعبر نظام صوتي، يتكون من 12 قناة صوتية، وجهازَي عرض بدقة 4K ، يقدمان صورًا أكثر وضوحًا، وأكثر سطوعًا، ستكون أمام تجربة جديدة كليًّا في المشاهدة، وقفزة كبيرة للأمام في تكنولوجيا العرض السينمائي.

الأفلام المنتظرة

ومن المتوقع بدء "فوكس سينما" عرض بعض أشهر وأحدث الأفلام الأمريكية، التي حققت أرباحًا ضخمة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، ومن بين هذه الأفلام: Rampage،Black Panther، Avengers: Infinity War، Ferdinand.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
600 شاشة ضخمة وصالات للأطفال.. هذا ما ستقدمه "فوكس سينما" في السعودية
سبق

من المنتظر أن تتيح سلسلة "فوكس سينما Vox Cinemas " في الرياض بارك مجموعة من الخيارات المتنوعة لهواة مشاهدة الأفلام السينمائية في تجربة فريدة من نوعها.

وكانت السلسلة التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية قد أعلنت عزمها افتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في السعودية باستثمارات تصل إلى مليارَي ريال؛ لتلبية الطلب المتزايد على دور السينما؛ وهو ما قد يسهم في تقليل أسعار التذاكر، أو ثبات أسعارها.

خيارات متنوعة

وستقدم "فوكس سينما" لروادها خيارات متنوعة عبر أربع شاشات عرض سينمائي مجهزة لتقنية 3D ، تقع ضمن أكبر مركز ماجيك بلانيت للعائلات في المنطقة، من بينها صالتان للأطفال، وأخريان بتقنية "IMAX"؛ لتلبية الأذواق كافة، ورغبات واهتمامات جمهور وعشاق السينما في السعودية.

صالات الأطفال "كيدز"

لن يزعجك طفلك بطلبه دخول السينما برفقتك؛ فعشاق الأفلام الصغار سيكون لهم مكان داخل "فوكس سينما" عبر تخصيص صالتَين للأطفال. وتعد سينما "كيدز" أول تجربة سينمائية في المنطقة مخصصة للأطفال.

وخصصت "فوكس سينما" مقاعد مريحة وملونة للأطفال، وصالات بألوان زاهية، وأفلامًا عائلية، ورسومًا متحركة مناسبة للصغار؛ لتجربة لا تنسى.

صالات "IMAX"

احذر؛ فقد تبتلعك الشاشة الضخمة التي يصل طولها إلى 13 مترًا تقريبًا، بينما يبلغ عرضها نحو 24 مترًا. وهي التجربة التي تمكنك من الانغماس داخل الفيلم بكل حواسك.

وعبر نظام صوتي، يتكون من 12 قناة صوتية، وجهازَي عرض بدقة 4K ، يقدمان صورًا أكثر وضوحًا، وأكثر سطوعًا، ستكون أمام تجربة جديدة كليًّا في المشاهدة، وقفزة كبيرة للأمام في تكنولوجيا العرض السينمائي.

الأفلام المنتظرة

ومن المتوقع بدء "فوكس سينما" عرض بعض أشهر وأحدث الأفلام الأمريكية، التي حققت أرباحًا ضخمة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، ومن بين هذه الأفلام: Rampage،Black Panther، Avengers: Infinity War، Ferdinand.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:07 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:57 PM

600 شاشة ضخمة وصالات للأطفال.. هذا ما ستقدمه "فوكس سينما" في السعودية

عبر خيارات متنوعة تلبي الأذواق كافة وبتكلفة تصل لمليارَيْ ريال

A A A
ياسر نجدي - الرياض
18
4,977

من المنتظر أن تتيح سلسلة "فوكس سينما Vox Cinemas " في الرياض بارك مجموعة من الخيارات المتنوعة لهواة مشاهدة الأفلام السينمائية في تجربة فريدة من نوعها.

وكانت السلسلة التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية قد أعلنت عزمها افتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في السعودية باستثمارات تصل إلى مليارَي ريال؛ لتلبية الطلب المتزايد على دور السينما؛ وهو ما قد يسهم في تقليل أسعار التذاكر، أو ثبات أسعارها.

خيارات متنوعة

وستقدم "فوكس سينما" لروادها خيارات متنوعة عبر أربع شاشات عرض سينمائي مجهزة لتقنية 3D ، تقع ضمن أكبر مركز ماجيك بلانيت للعائلات في المنطقة، من بينها صالتان للأطفال، وأخريان بتقنية "IMAX"؛ لتلبية الأذواق كافة، ورغبات واهتمامات جمهور وعشاق السينما في السعودية.

صالات الأطفال "كيدز"

لن يزعجك طفلك بطلبه دخول السينما برفقتك؛ فعشاق الأفلام الصغار سيكون لهم مكان داخل "فوكس سينما" عبر تخصيص صالتَين للأطفال. وتعد سينما "كيدز" أول تجربة سينمائية في المنطقة مخصصة للأطفال.

وخصصت "فوكس سينما" مقاعد مريحة وملونة للأطفال، وصالات بألوان زاهية، وأفلامًا عائلية، ورسومًا متحركة مناسبة للصغار؛ لتجربة لا تنسى.

صالات "IMAX"

احذر؛ فقد تبتلعك الشاشة الضخمة التي يصل طولها إلى 13 مترًا تقريبًا، بينما يبلغ عرضها نحو 24 مترًا. وهي التجربة التي تمكنك من الانغماس داخل الفيلم بكل حواسك.

وعبر نظام صوتي، يتكون من 12 قناة صوتية، وجهازَي عرض بدقة 4K ، يقدمان صورًا أكثر وضوحًا، وأكثر سطوعًا، ستكون أمام تجربة جديدة كليًّا في المشاهدة، وقفزة كبيرة للأمام في تكنولوجيا العرض السينمائي.

الأفلام المنتظرة

ومن المتوقع بدء "فوكس سينما" عرض بعض أشهر وأحدث الأفلام الأمريكية، التي حققت أرباحًا ضخمة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، ومن بين هذه الأفلام: Rampage،Black Panther، Avengers: Infinity War، Ferdinand.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,988
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة