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"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

قامت بتحرير 974 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها باللوائح

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47.709 زيارات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 974 مخالفة فورية؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا"، بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافى).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات
سبق

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47.709 زيارات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 974 مخالفة فورية؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا"، بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافى).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
02:37 PM

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

قامت بتحرير 974 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها باللوائح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47.709 زيارات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 974 مخالفة فورية؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا"، بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافى).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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