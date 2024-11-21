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أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية ويستعرض معايير المدن الصحية

مؤكداً أهمية العمل على اعتمادها في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، يرافقه المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي.

واستعرض التويجري مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية، متطرقاً إلى المدن الصحية المعتمدة حالياً بمنطقة الرياض وهي الدرعية وجلاجل، وكذلك المدن التي سوف تعتمد قريباً كمدن صحية بالمنطقة, بالإضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرياض.

من جهته نوه أمير المنطقة بدور وزارة الصحة وفروعها في تطوير المجتمع صحياً فيما ينعكس على المواطن وتعزيز الصحة العامة في الوطن، مؤكداً أهمية العمل على اعتماد المدن صحياً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية ويستعرض معايير المدن الصحية
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، يرافقه المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي.

واستعرض التويجري مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية، متطرقاً إلى المدن الصحية المعتمدة حالياً بمنطقة الرياض وهي الدرعية وجلاجل، وكذلك المدن التي سوف تعتمد قريباً كمدن صحية بالمنطقة, بالإضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرياض.

من جهته نوه أمير المنطقة بدور وزارة الصحة وفروعها في تطوير المجتمع صحياً فيما ينعكس على المواطن وتعزيز الصحة العامة في الوطن، مؤكداً أهمية العمل على اعتماد المدن صحياً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
08:57 PM

أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية ويستعرض معايير المدن الصحية

مؤكداً أهمية العمل على اعتمادها في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، يرافقه المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي.

واستعرض التويجري مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية، متطرقاً إلى المدن الصحية المعتمدة حالياً بمنطقة الرياض وهي الدرعية وجلاجل، وكذلك المدن التي سوف تعتمد قريباً كمدن صحية بالمنطقة, بالإضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرياض.

من جهته نوه أمير المنطقة بدور وزارة الصحة وفروعها في تطوير المجتمع صحياً فيما ينعكس على المواطن وتعزيز الصحة العامة في الوطن، مؤكداً أهمية العمل على اعتماد المدن صحياً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

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