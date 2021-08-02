النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة

قال لـ"سبق": المملكة بلد عظيم على أبنائها أن يكونوا "سفراء محبة وسلام"

أكّد المواطن "عبدالعزيز الثنيان"؛ أن السعودية بلد عظيم ويجب على أبنائه أن يمثلوها خير تمثيل، وأن يكونوا سفراء محبة وسلام ينقلون رسالته للعالم.

وفي التفاصيل، وثّقت عدسة "سبق"، مقطع فيديو للمواطن السعودي "الثنيان" الذي يملك "كوفي" بوسط مدينة سراييفو، ويقصده كثير من السائحين العرب وأبناء الشعب البوسني، ووجّه خلال المقطع نصائح لكل سائح يقصد البوسنة والهرسك استهلها بالوصية بحسن الخلق والتعامل الحسن.

وقال "الثنيان": "خلال عملي بمحل الكوفي أجد إقبالاً كبيراً من السياح الخليجيين والسعوديين وتشجيعاً من الشعب البوسني الذين يحبون القهوة العربية وكثيراً ما يسألون عن كيفية صنعها ويشيدون بلذتها".

وبيّن أن الشعب البوسني يكن كل تقدير وحب للمملكة ويستذكر دائماً مواقفها معهم في وقت الفتن، موضحاً أن ذلك مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي تجاه قيادته التي تمد يد الخير للعالم وبسخاء.

وحذّر "الثنيان" من الانسياق خلف دعوات "السنابيين" الذين يصوّرون لمَن يرغب شراء العقارات بالبوسنة بالأمر الهين وبثمن بخس ولا يدركون العواقب والعوائق في نظام التملك وآلية البناء وإيصال الخدمات التي تكلّف أكثر من قيمة الأراضي.

ودعا المواطن السعودي "الثنيان"، عبر منبر "سبق"، إلى التروي وسؤال المختصين في الاستثمار الآمن وعدم الانسياق وراء الدعايات التي قد تتسبّب في الخسارة المادية للمستثمر السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة
سبق

أكّد المواطن "عبدالعزيز الثنيان"؛ أن السعودية بلد عظيم ويجب على أبنائه أن يمثلوها خير تمثيل، وأن يكونوا سفراء محبة وسلام ينقلون رسالته للعالم.

وفي التفاصيل، وثّقت عدسة "سبق"، مقطع فيديو للمواطن السعودي "الثنيان" الذي يملك "كوفي" بوسط مدينة سراييفو، ويقصده كثير من السائحين العرب وأبناء الشعب البوسني، ووجّه خلال المقطع نصائح لكل سائح يقصد البوسنة والهرسك استهلها بالوصية بحسن الخلق والتعامل الحسن.

وقال "الثنيان": "خلال عملي بمحل الكوفي أجد إقبالاً كبيراً من السياح الخليجيين والسعوديين وتشجيعاً من الشعب البوسني الذين يحبون القهوة العربية وكثيراً ما يسألون عن كيفية صنعها ويشيدون بلذتها".

وبيّن أن الشعب البوسني يكن كل تقدير وحب للمملكة ويستذكر دائماً مواقفها معهم في وقت الفتن، موضحاً أن ذلك مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي تجاه قيادته التي تمد يد الخير للعالم وبسخاء.

وحذّر "الثنيان" من الانسياق خلف دعوات "السنابيين" الذين يصوّرون لمَن يرغب شراء العقارات بالبوسنة بالأمر الهين وبثمن بخس ولا يدركون العواقب والعوائق في نظام التملك وآلية البناء وإيصال الخدمات التي تكلّف أكثر من قيمة الأراضي.

ودعا المواطن السعودي "الثنيان"، عبر منبر "سبق"، إلى التروي وسؤال المختصين في الاستثمار الآمن وعدم الانسياق وراء الدعايات التي قد تتسبّب في الخسارة المادية للمستثمر السعودي.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
10:12 AM

بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة

قال لـ"سبق": المملكة بلد عظيم على أبنائها أن يكونوا "سفراء محبة وسلام"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
4,178

أكّد المواطن "عبدالعزيز الثنيان"؛ أن السعودية بلد عظيم ويجب على أبنائه أن يمثلوها خير تمثيل، وأن يكونوا سفراء محبة وسلام ينقلون رسالته للعالم.

وفي التفاصيل، وثّقت عدسة "سبق"، مقطع فيديو للمواطن السعودي "الثنيان" الذي يملك "كوفي" بوسط مدينة سراييفو، ويقصده كثير من السائحين العرب وأبناء الشعب البوسني، ووجّه خلال المقطع نصائح لكل سائح يقصد البوسنة والهرسك استهلها بالوصية بحسن الخلق والتعامل الحسن.

وقال "الثنيان": "خلال عملي بمحل الكوفي أجد إقبالاً كبيراً من السياح الخليجيين والسعوديين وتشجيعاً من الشعب البوسني الذين يحبون القهوة العربية وكثيراً ما يسألون عن كيفية صنعها ويشيدون بلذتها".

وبيّن أن الشعب البوسني يكن كل تقدير وحب للمملكة ويستذكر دائماً مواقفها معهم في وقت الفتن، موضحاً أن ذلك مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي تجاه قيادته التي تمد يد الخير للعالم وبسخاء.

وحذّر "الثنيان" من الانسياق خلف دعوات "السنابيين" الذين يصوّرون لمَن يرغب شراء العقارات بالبوسنة بالأمر الهين وبثمن بخس ولا يدركون العواقب والعوائق في نظام التملك وآلية البناء وإيصال الخدمات التي تكلّف أكثر من قيمة الأراضي.

ودعا المواطن السعودي "الثنيان"، عبر منبر "سبق"، إلى التروي وسؤال المختصين في الاستثمار الآمن وعدم الانسياق وراء الدعايات التي قد تتسبّب في الخسارة المادية للمستثمر السعودي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,342
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,105

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة