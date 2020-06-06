النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

المغرب: 61 إصابة جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 208

سجلت المغرب، اليوم، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الجائحة إلى 8132، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7278 بعد تماثل عشرة أشخاص للشفاء، واستبعاد 276 ألف و532 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب: 61 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت المغرب، اليوم، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الجائحة إلى 8132، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7278 بعد تماثل عشرة أشخاص للشفاء، واستبعاد 276 ألف و532 حالة بعد الكشف المخبري.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:04 PM

المغرب: 61 إصابة جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 208

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
272

سجلت المغرب، اليوم، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الجائحة إلى 8132، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7278 بعد تماثل عشرة أشخاص للشفاء، واستبعاد 276 ألف و532 حالة بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,935

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة