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إيقاف التعديات على مليون متر مربع أراض حكومية بالمحايل

بعد التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.


وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

محايل لجنة التعديات الأراضي الحكومية البيضاء إزالة التعديات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيقاف التعديات على مليون متر مربع أراض حكومية بالمحايل
سبق

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.


وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:17 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:07 PM

إيقاف التعديات على مليون متر مربع أراض حكومية بالمحايل

بعد التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - محايل عسير
0
2,479

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.


وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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