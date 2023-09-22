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الأسر المنتجة تشارك الوطن فرحته بهمة "المتحف الوطني" في الرياض

شملت الفعاليات عروضاً للفرق الشعبية والصقور العربية بحضور كبير ومميز

بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ "همة حتى القمة"، أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بإدارة المتحف الوطني فعاليات متنوعة بالمتحف الوطني تحت شعار "همة المتحف الوطني" وتتضمّن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني عروضاً لفرق شعبية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادٍ سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين.

وتفصيلاً، قالت المشاركة "أم حمدان" لـ"سبق": أشارك للمرة الثالثة على التوالي وأقوم بعمل كل تلك الإكسسوارات والقطع بيدي وسعيدة بهذه المشاركة والمشاركة باليوم الوطني.

وتابعت: "التنظيم كان جميلاً جداً والحضور رائع وأقول كل عام ومملكتنا بخير وأدام الله الأمن والأمان".

وقالت "أم عابد": أقوم بعمل السلاسل التراثية والأساور كلها من التراث الوطني، وأشارك للمرة الثانية بهذا المعرض وأشكر المنظمين على هذا التنظيم، ويسعدني المشاركة باليوم الوطني وتقديم تراثنا للجميع وكل عام والوطن والشعب بخير.

يذكر أن الفعاليات تقام بين٢٠-23 وذلك بمنطقة الرياض بموقعين الموقع الرئيسي المتحف الوطني والموقع الآخر مركز الـ"بانوراما" وحظيت الفعاليات بحضور عدد كبير يشاركون الوطن فرحته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسر المنتجة تشارك الوطن فرحته بهمة "المتحف الوطني" في الرياض
سبق

بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ "همة حتى القمة"، أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بإدارة المتحف الوطني فعاليات متنوعة بالمتحف الوطني تحت شعار "همة المتحف الوطني" وتتضمّن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني عروضاً لفرق شعبية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادٍ سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين.

وتفصيلاً، قالت المشاركة "أم حمدان" لـ"سبق": أشارك للمرة الثالثة على التوالي وأقوم بعمل كل تلك الإكسسوارات والقطع بيدي وسعيدة بهذه المشاركة والمشاركة باليوم الوطني.

وتابعت: "التنظيم كان جميلاً جداً والحضور رائع وأقول كل عام ومملكتنا بخير وأدام الله الأمن والأمان".

وقالت "أم عابد": أقوم بعمل السلاسل التراثية والأساور كلها من التراث الوطني، وأشارك للمرة الثانية بهذا المعرض وأشكر المنظمين على هذا التنظيم، ويسعدني المشاركة باليوم الوطني وتقديم تراثنا للجميع وكل عام والوطن والشعب بخير.

يذكر أن الفعاليات تقام بين٢٠-23 وذلك بمنطقة الرياض بموقعين الموقع الرئيسي المتحف الوطني والموقع الآخر مركز الـ"بانوراما" وحظيت الفعاليات بحضور عدد كبير يشاركون الوطن فرحته.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
10:32 PM

الأسر المنتجة تشارك الوطن فرحته بهمة "المتحف الوطني" في الرياض

شملت الفعاليات عروضاً للفرق الشعبية والصقور العربية بحضور كبير ومميز

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خلود غنام - الرياض
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بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ "همة حتى القمة"، أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بإدارة المتحف الوطني فعاليات متنوعة بالمتحف الوطني تحت شعار "همة المتحف الوطني" وتتضمّن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني عروضاً لفرق شعبية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادٍ سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين.

وتفصيلاً، قالت المشاركة "أم حمدان" لـ"سبق": أشارك للمرة الثالثة على التوالي وأقوم بعمل كل تلك الإكسسوارات والقطع بيدي وسعيدة بهذه المشاركة والمشاركة باليوم الوطني.

وتابعت: "التنظيم كان جميلاً جداً والحضور رائع وأقول كل عام ومملكتنا بخير وأدام الله الأمن والأمان".

وقالت "أم عابد": أقوم بعمل السلاسل التراثية والأساور كلها من التراث الوطني، وأشارك للمرة الثانية بهذا المعرض وأشكر المنظمين على هذا التنظيم، ويسعدني المشاركة باليوم الوطني وتقديم تراثنا للجميع وكل عام والوطن والشعب بخير.

يذكر أن الفعاليات تقام بين٢٠-23 وذلك بمنطقة الرياض بموقعين الموقع الرئيسي المتحف الوطني والموقع الآخر مركز الـ"بانوراما" وحظيت الفعاليات بحضور عدد كبير يشاركون الوطن فرحته.

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