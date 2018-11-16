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"جبل شمنصير في الكامل" يستضيف "هايكنج السعودية"

الفعالية تقام نهاية هذا الأسبوع بعد موافقة إمارة مكة المكرمة

تشهد محافظة الكامل، نهاية هذا الأسبوع، فعالية "هايكنج السعودية" بمحافظة الكامل بمسمى "هايكنج جبل شمنصير"، وذلك تحت شعار "كلنا فداء للوطن".

وكان قد سبق الإعلان عن الفعالية في وقت سابق بعد صدور موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على إقامتها في منتصف شهر ربيع الأول،

وقدّم المبادرة مدير الفريق بالمحافظة، مهدي نفاع القرشي، ووجدت كل الدعم والرعاية من قبل مؤسس "هايكنج السعودية" علي بن مبارك القحطاني.

وتعد هذه الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها المحافظة، حيث ستساهم في الكشف عن الوجه السياحي والرياضي لها، وما تحقق من نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية في جانب البنية التحتية والخدمات والطرق الحديثة وفق أحدث المواصفات، بالإضافة إلى التحسينات الجمالية لإظهار الوجه الأجمل للمحافظة مما جعلها مؤهلة لاستضافة هذا الحدث الكبير على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أوجدت الاستعدادات الكبيرة للفعالية تحديًا كبيرًا على مستوى العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة في المحافظة، في ورشة عمل هي الأكبر على مستوى التنسيق والتنظيم فيما بينها للظهور بمستوى الحدث، بقيادة محافظ الكامل.

وكانت المحافظة قد اكتست بحلة خضراء عقب الأمطار التي هطلت وبغزارة خلال الأسابيع القلية الماضية، مما زاد جمالها وبهائها، لتحتضن أبناء الوطن بكل حب وترحاب في حدث وطني رياضي اجتماعي سياحي كبير.

جدير بالذكر أن تسجيل المشاركين من خلال الرابط سيظل مفتوحًا حتى صبيحة يوم الفعالية في يوم السبت 1440/3/16هـ من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTmPEjTxAgW--j2wgEE9gqLJeJ1u2fGLC7xKNVf4xyid6Kw/viewform

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جبل شمنصير في الكامل" يستضيف "هايكنج السعودية"
سبق

تشهد محافظة الكامل، نهاية هذا الأسبوع، فعالية "هايكنج السعودية" بمحافظة الكامل بمسمى "هايكنج جبل شمنصير"، وذلك تحت شعار "كلنا فداء للوطن".

وكان قد سبق الإعلان عن الفعالية في وقت سابق بعد صدور موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على إقامتها في منتصف شهر ربيع الأول،

وقدّم المبادرة مدير الفريق بالمحافظة، مهدي نفاع القرشي، ووجدت كل الدعم والرعاية من قبل مؤسس "هايكنج السعودية" علي بن مبارك القحطاني.

وتعد هذه الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها المحافظة، حيث ستساهم في الكشف عن الوجه السياحي والرياضي لها، وما تحقق من نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية في جانب البنية التحتية والخدمات والطرق الحديثة وفق أحدث المواصفات، بالإضافة إلى التحسينات الجمالية لإظهار الوجه الأجمل للمحافظة مما جعلها مؤهلة لاستضافة هذا الحدث الكبير على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أوجدت الاستعدادات الكبيرة للفعالية تحديًا كبيرًا على مستوى العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة في المحافظة، في ورشة عمل هي الأكبر على مستوى التنسيق والتنظيم فيما بينها للظهور بمستوى الحدث، بقيادة محافظ الكامل.

وكانت المحافظة قد اكتست بحلة خضراء عقب الأمطار التي هطلت وبغزارة خلال الأسابيع القلية الماضية، مما زاد جمالها وبهائها، لتحتضن أبناء الوطن بكل حب وترحاب في حدث وطني رياضي اجتماعي سياحي كبير.

جدير بالذكر أن تسجيل المشاركين من خلال الرابط سيظل مفتوحًا حتى صبيحة يوم الفعالية في يوم السبت 1440/3/16هـ من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTmPEjTxAgW--j2wgEE9gqLJeJ1u2fGLC7xKNVf4xyid6Kw/viewform

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:36 PM

"جبل شمنصير في الكامل" يستضيف "هايكنج السعودية"

الفعالية تقام نهاية هذا الأسبوع بعد موافقة إمارة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تشهد محافظة الكامل، نهاية هذا الأسبوع، فعالية "هايكنج السعودية" بمحافظة الكامل بمسمى "هايكنج جبل شمنصير"، وذلك تحت شعار "كلنا فداء للوطن".

وكان قد سبق الإعلان عن الفعالية في وقت سابق بعد صدور موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على إقامتها في منتصف شهر ربيع الأول،

وقدّم المبادرة مدير الفريق بالمحافظة، مهدي نفاع القرشي، ووجدت كل الدعم والرعاية من قبل مؤسس "هايكنج السعودية" علي بن مبارك القحطاني.

وتعد هذه الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها المحافظة، حيث ستساهم في الكشف عن الوجه السياحي والرياضي لها، وما تحقق من نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية في جانب البنية التحتية والخدمات والطرق الحديثة وفق أحدث المواصفات، بالإضافة إلى التحسينات الجمالية لإظهار الوجه الأجمل للمحافظة مما جعلها مؤهلة لاستضافة هذا الحدث الكبير على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أوجدت الاستعدادات الكبيرة للفعالية تحديًا كبيرًا على مستوى العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة في المحافظة، في ورشة عمل هي الأكبر على مستوى التنسيق والتنظيم فيما بينها للظهور بمستوى الحدث، بقيادة محافظ الكامل.

وكانت المحافظة قد اكتست بحلة خضراء عقب الأمطار التي هطلت وبغزارة خلال الأسابيع القلية الماضية، مما زاد جمالها وبهائها، لتحتضن أبناء الوطن بكل حب وترحاب في حدث وطني رياضي اجتماعي سياحي كبير.

جدير بالذكر أن تسجيل المشاركين من خلال الرابط سيظل مفتوحًا حتى صبيحة يوم الفعالية في يوم السبت 1440/3/16هـ من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTmPEjTxAgW--j2wgEE9gqLJeJ1u2fGLC7xKNVf4xyid6Kw/viewform

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