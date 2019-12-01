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اليوم.. محافظة شقراء تحتفل بمرور 5 أعوام على البيعة

"البواردي": كلها نماء وعطاء وسنين خير وهناء

أكد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، أن الشعب السعودي الكريم يحتفل في هذا اليوم بذكرى البيعة الخامسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، بعد مرور خمسة أعوام كلها نماء وعطاء، وسنين خير وهناء.

وقال البواردي: نحتفل اليوم جميعًا في هذه البلاد الغالية على قلوب أبنائها الكرام، الذين يظهرون تلاحمهم مع قيادتهم ووحدة وطنهم وتماسك شعب المملكة ووفائه لقادة لا يدخرون جهدًا في سبيل رخاء الوطن والمواطن.

وأضاف: أتشرف بهذه المناسبة الغالية أن أرفع باسمي وباسم جميع أهالي محافظة شقراء، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله ورعاه، وأدعو المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا، وأن يديم على وطننا وعلى الشعب السعودي كافة كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

محافظ شقراء الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اليوم.. محافظة شقراء تحتفل بمرور 5 أعوام على البيعة
سبق

أكد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، أن الشعب السعودي الكريم يحتفل في هذا اليوم بذكرى البيعة الخامسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، بعد مرور خمسة أعوام كلها نماء وعطاء، وسنين خير وهناء.

وقال البواردي: نحتفل اليوم جميعًا في هذه البلاد الغالية على قلوب أبنائها الكرام، الذين يظهرون تلاحمهم مع قيادتهم ووحدة وطنهم وتماسك شعب المملكة ووفائه لقادة لا يدخرون جهدًا في سبيل رخاء الوطن والمواطن.

وأضاف: أتشرف بهذه المناسبة الغالية أن أرفع باسمي وباسم جميع أهالي محافظة شقراء، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله ورعاه، وأدعو المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا، وأن يديم على وطننا وعلى الشعب السعودي كافة كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:01 PM

اليوم.. محافظة شقراء تحتفل بمرور 5 أعوام على البيعة

"البواردي": كلها نماء وعطاء وسنين خير وهناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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أكد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، أن الشعب السعودي الكريم يحتفل في هذا اليوم بذكرى البيعة الخامسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، بعد مرور خمسة أعوام كلها نماء وعطاء، وسنين خير وهناء.

وقال البواردي: نحتفل اليوم جميعًا في هذه البلاد الغالية على قلوب أبنائها الكرام، الذين يظهرون تلاحمهم مع قيادتهم ووحدة وطنهم وتماسك شعب المملكة ووفائه لقادة لا يدخرون جهدًا في سبيل رخاء الوطن والمواطن.

وأضاف: أتشرف بهذه المناسبة الغالية أن أرفع باسمي وباسم جميع أهالي محافظة شقراء، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله ورعاه، وأدعو المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا، وأن يديم على وطننا وعلى الشعب السعودي كافة كل خير ونعمة ورخاء وسعادة، وأن تدوم أفراح وطننا الغالي.

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