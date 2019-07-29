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"الجلاجل" متحدثاً رسمياً للهلال الأحمر بالرياض

لبناء جسر تواصل بين الهيئة ووسائل الإعلام

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تكليف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بمنطقة الرياض، ياسر محمد الجلاجل، متحدثاً رسمياً بالمنطقة.

ويأتي قرار التكليف تماشي مع سياسة الهيئة فيما يتعلق بالرد على استفسارات الإعلاميين والإعلاميات من كل وسائل الأعلام المختلفة، ورغبة من الهيئة في بناء جسر تواصل بينها وبين وسائل الإعلام بما يتسم بالشفافية والوضوح في الطرح الإعلامي.

وأعربت "الهيئة" عن أملها من الإعلاميين والإعلاميات الحصول على معلومات وأخبار فرع الهيئة بمنطقة الرياض من خلال تواصلهم مع المتحدث الرسمي عبر البريد ruhpubilc@srca.org.sa .

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"الجلاجل" متحدثاً رسمياً للهلال الأحمر بالرياض
سبق

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تكليف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بمنطقة الرياض، ياسر محمد الجلاجل، متحدثاً رسمياً بالمنطقة.

ويأتي قرار التكليف تماشي مع سياسة الهيئة فيما يتعلق بالرد على استفسارات الإعلاميين والإعلاميات من كل وسائل الأعلام المختلفة، ورغبة من الهيئة في بناء جسر تواصل بينها وبين وسائل الإعلام بما يتسم بالشفافية والوضوح في الطرح الإعلامي.

وأعربت "الهيئة" عن أملها من الإعلاميين والإعلاميات الحصول على معلومات وأخبار فرع الهيئة بمنطقة الرياض من خلال تواصلهم مع المتحدث الرسمي عبر البريد ruhpubilc@srca.org.sa .

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
04:39 PM

"الجلاجل" متحدثاً رسمياً للهلال الأحمر بالرياض

لبناء جسر تواصل بين الهيئة ووسائل الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تكليف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بمنطقة الرياض، ياسر محمد الجلاجل، متحدثاً رسمياً بالمنطقة.

ويأتي قرار التكليف تماشي مع سياسة الهيئة فيما يتعلق بالرد على استفسارات الإعلاميين والإعلاميات من كل وسائل الأعلام المختلفة، ورغبة من الهيئة في بناء جسر تواصل بينها وبين وسائل الإعلام بما يتسم بالشفافية والوضوح في الطرح الإعلامي.

وأعربت "الهيئة" عن أملها من الإعلاميين والإعلاميات الحصول على معلومات وأخبار فرع الهيئة بمنطقة الرياض من خلال تواصلهم مع المتحدث الرسمي عبر البريد ruhpubilc@srca.org.sa .

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