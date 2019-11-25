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راشد الماجد لـ"سبق": نعم نعم هذا الهلال.. ونفتخر بزعيم آسيا

وعدهم بعمل آخر يليق بالإنجاز الوطني

قدَّم الفنان راشد الماجد التهنئة للإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وجماهير نادي الهلال بشكل خاص، وللرياضيين السعوديين بشكل عام؛ بمناسبة حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه على حساب أوروا الياباني مساء أمس الأحد (بنتيجة الذهاب والإياب).

وقال الماجد في تصريح إلى "سبق": "الهلال حقق إنجازًا كبيرًا ومستحقًّا، ويُسجَّل باسم الوطن قبل أن يُسجَّل باسم الهلال، ونحن نفتخر بزعيم آسيا وكبيرها".

ووعد الماجد بعمل فني يليق بهذا الإنجاز، وذلك بعد نجاح أغنيته الشهيرة "هذا الهلال" بمشاركة الفنان ماجد المهندس.

الرياض راشد الماجد الهلال زعيم آسيا دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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راشد الماجد لـ"سبق": نعم نعم هذا الهلال.. ونفتخر بزعيم آسيا
سبق

قدَّم الفنان راشد الماجد التهنئة للإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وجماهير نادي الهلال بشكل خاص، وللرياضيين السعوديين بشكل عام؛ بمناسبة حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه على حساب أوروا الياباني مساء أمس الأحد (بنتيجة الذهاب والإياب).

وقال الماجد في تصريح إلى "سبق": "الهلال حقق إنجازًا كبيرًا ومستحقًّا، ويُسجَّل باسم الوطن قبل أن يُسجَّل باسم الهلال، ونحن نفتخر بزعيم آسيا وكبيرها".

ووعد الماجد بعمل فني يليق بهذا الإنجاز، وذلك بعد نجاح أغنيته الشهيرة "هذا الهلال" بمشاركة الفنان ماجد المهندس.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:59 PM

راشد الماجد لـ"سبق": نعم نعم هذا الهلال.. ونفتخر بزعيم آسيا

وعدهم بعمل آخر يليق بالإنجاز الوطني

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
5,642

قدَّم الفنان راشد الماجد التهنئة للإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وجماهير نادي الهلال بشكل خاص، وللرياضيين السعوديين بشكل عام؛ بمناسبة حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه على حساب أوروا الياباني مساء أمس الأحد (بنتيجة الذهاب والإياب).

وقال الماجد في تصريح إلى "سبق": "الهلال حقق إنجازًا كبيرًا ومستحقًّا، ويُسجَّل باسم الوطن قبل أن يُسجَّل باسم الهلال، ونحن نفتخر بزعيم آسيا وكبيرها".

ووعد الماجد بعمل فني يليق بهذا الإنجاز، وذلك بعد نجاح أغنيته الشهيرة "هذا الهلال" بمشاركة الفنان ماجد المهندس.

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