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"عبدالرزاق حمدالله": لي عودة يومًا ما.. و"بيتروس" يردّ عليه: صنعنا التاريخ

في رسالة لإدارات "النصر" السابقة

وجّه محترف نادي النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة لجماهير ناديه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وشكر "حمدالله" إدارة سعود السويلم والمدير التنفيذي وقتها أحمد البريكي على إتاحة الفرصة له للعب للعالمي، كما وجّه الشكر لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للاعبين ولجماهير الفريق التي وصفها بالغالية على قلبه، حيث قال: "أنا الآن غادرت النادي، لكن لي عودة يومًا ما".

وتجاهل "حمدالله" الإدارة الحالية برئاسة مسلي آل معمر، في رسالة الوداع.

وردّ البرازيلي "بيتروس" على رسالة "حمدالله" قائلاً: "كل شيء له نهاية، نحن صنعنا التاريخ، ولن يمحوه أحد، إنه لأمر مُحزن أن نرى ما يحدث للنادي الآن".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عبدالرزاق حمدالله": لي عودة يومًا ما.. و"بيتروس" يردّ عليه: صنعنا التاريخ
سبق

وجّه محترف نادي النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة لجماهير ناديه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وشكر "حمدالله" إدارة سعود السويلم والمدير التنفيذي وقتها أحمد البريكي على إتاحة الفرصة له للعب للعالمي، كما وجّه الشكر لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للاعبين ولجماهير الفريق التي وصفها بالغالية على قلبه، حيث قال: "أنا الآن غادرت النادي، لكن لي عودة يومًا ما".

وتجاهل "حمدالله" الإدارة الحالية برئاسة مسلي آل معمر، في رسالة الوداع.

وردّ البرازيلي "بيتروس" على رسالة "حمدالله" قائلاً: "كل شيء له نهاية، نحن صنعنا التاريخ، ولن يمحوه أحد، إنه لأمر مُحزن أن نرى ما يحدث للنادي الآن".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:23 PM

"عبدالرزاق حمدالله": لي عودة يومًا ما.. و"بيتروس" يردّ عليه: صنعنا التاريخ

في رسالة لإدارات "النصر" السابقة

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محمد السيّد - الرياض
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وجّه محترف نادي النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة لجماهير ناديه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وشكر "حمدالله" إدارة سعود السويلم والمدير التنفيذي وقتها أحمد البريكي على إتاحة الفرصة له للعب للعالمي، كما وجّه الشكر لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للاعبين ولجماهير الفريق التي وصفها بالغالية على قلبه، حيث قال: "أنا الآن غادرت النادي، لكن لي عودة يومًا ما".

وتجاهل "حمدالله" الإدارة الحالية برئاسة مسلي آل معمر، في رسالة الوداع.

وردّ البرازيلي "بيتروس" على رسالة "حمدالله" قائلاً: "كل شيء له نهاية، نحن صنعنا التاريخ، ولن يمحوه أحد، إنه لأمر مُحزن أن نرى ما يحدث للنادي الآن".

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