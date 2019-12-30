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"النعمي" معرفاً لقبيلة "آل محرق" بقرية خضير جازان

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قراراً بتعيين الشيخ محمد بن إبراهيم النعمي معرفاً لقبيلة آل محرق بقرية خضير بوادي جازان خلفاً لوالده.

ورفع الشيخ محمد النعمي شكره وبالغ امتنانه لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ولنائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الثقة الكريمة الغالية بمناسبة تعيينه، مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين والمليك والوطن، وأن يوفقه للقيام بمهامه بما يرضي الله عز وجل، ثم ولاة أمر هذا الوطن الغالي.

كما قدم "النعمي" شكره لمحافظ أبو عريش محمد الشمراني، ورئيس مركز وادي جازان مصطفى قحل، ورئيس المركز االسابق محافظ العيدابي عبدالله الظافري، ولكافة آل محرق النعمي على جهودهم ودعمهم.

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"النعمي" معرفاً لقبيلة "آل محرق" بقرية خضير جازان
سبق

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قراراً بتعيين الشيخ محمد بن إبراهيم النعمي معرفاً لقبيلة آل محرق بقرية خضير بوادي جازان خلفاً لوالده.

ورفع الشيخ محمد النعمي شكره وبالغ امتنانه لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ولنائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الثقة الكريمة الغالية بمناسبة تعيينه، مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين والمليك والوطن، وأن يوفقه للقيام بمهامه بما يرضي الله عز وجل، ثم ولاة أمر هذا الوطن الغالي.

كما قدم "النعمي" شكره لمحافظ أبو عريش محمد الشمراني، ورئيس مركز وادي جازان مصطفى قحل، ورئيس المركز االسابق محافظ العيدابي عبدالله الظافري، ولكافة آل محرق النعمي على جهودهم ودعمهم.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
12:10 AM

"النعمي" معرفاً لقبيلة "آل محرق" بقرية خضير جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قراراً بتعيين الشيخ محمد بن إبراهيم النعمي معرفاً لقبيلة آل محرق بقرية خضير بوادي جازان خلفاً لوالده.

ورفع الشيخ محمد النعمي شكره وبالغ امتنانه لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ولنائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الثقة الكريمة الغالية بمناسبة تعيينه، مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين والمليك والوطن، وأن يوفقه للقيام بمهامه بما يرضي الله عز وجل، ثم ولاة أمر هذا الوطن الغالي.

كما قدم "النعمي" شكره لمحافظ أبو عريش محمد الشمراني، ورئيس مركز وادي جازان مصطفى قحل، ورئيس المركز االسابق محافظ العيدابي عبدالله الظافري، ولكافة آل محرق النعمي على جهودهم ودعمهم.

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