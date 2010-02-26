إدارة الأخضر توضح حقيقة مقطع الفيديو للاعبي المنتخب مع أحد الفنانين

أكدت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن المقطع المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب وهم يتحلقون حول أحد الفنانين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يعود لتصوير عمل دعائي تلفزيوني لصالح إحدى الشركات الراعية للمنتخب.

وكان هناك مقطع قد انتشر للاعبي الأخضر وهم جلوس على أرضية الملعب وأمامهم فنان يعزف على العود.