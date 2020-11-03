"عسيري" إلى المرتبة التاسعة بإمارة نجران

أصدر أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية ماجد بن حسن عسيري، إلى المرتبة التاسعة، بإمارة المنطقة.

وعبّر "عسيري"، عن شكره وتقديره لأمير نجران، ونائبه على الدعم والتشجيع المتواصل لجميع منسوبي إمارة المنطقة، سائلاً المولى، أن يعينه على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"عسيري" بهذه المناسبة؛ متمنية له دوام التوفيق.