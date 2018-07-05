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6 تنبيهات للأرصاد أحدها متقدم: حالات تتواصل حتى المساء

‏مصحوبةً برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بمختلف المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 6 تنبيهات لتقلبات مناخية أحدها متقدم وتتواصل حتى المساء.

أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان وخاصة المرتفعات من حالة سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة وتتواصل حتى السابعة مساء.

كما نبهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساء.

ونبّهت الأرصاد منطقة مكة من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة وتتواصل حتى الثامنة مساء.

كما نبهت منطقة الباحة من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساء، ونبهت المنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وطقس شديد الحرارة خلال النهار بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة.

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6 تنبيهات للأرصاد أحدها متقدم: حالات تتواصل حتى المساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 6 تنبيهات لتقلبات مناخية أحدها متقدم وتتواصل حتى المساء.

أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان وخاصة المرتفعات من حالة سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة وتتواصل حتى السابعة مساء.

كما نبهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساء.

ونبّهت الأرصاد منطقة مكة من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة وتتواصل حتى الثامنة مساء.

كما نبهت منطقة الباحة من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساء، ونبهت المنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وطقس شديد الحرارة خلال النهار بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
09:31 AM

6 تنبيهات للأرصاد أحدها متقدم: حالات تتواصل حتى المساء

‏مصحوبةً برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بمختلف المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,657

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 6 تنبيهات لتقلبات مناخية أحدها متقدم وتتواصل حتى المساء.

أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان وخاصة المرتفعات من حالة سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة وتتواصل حتى السابعة مساء.

كما نبهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساء.

ونبّهت الأرصاد منطقة مكة من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة وتتواصل حتى الثامنة مساء.

كما نبهت منطقة الباحة من حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساء، ونبهت المنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وطقس شديد الحرارة خلال النهار بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة.

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