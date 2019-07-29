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مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار بمهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية

" نيويورك تايمز": القبض على المشتبه به في الحادث

قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرين جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا.
وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على المشتبه به في حادث الإطلاق، ولا يزال التحقيق جاريًا.
وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 مواد غذائية ومشروبات وعروضًا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالم.

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مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار بمهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية
سبق

قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرين جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا.
وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على المشتبه به في حادث الإطلاق، ولا يزال التحقيق جاريًا.
وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 مواد غذائية ومشروبات وعروضًا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالم.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
08:17 AM

مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار بمهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية

" نيويورك تايمز": القبض على المشتبه به في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرين جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا.
وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على المشتبه به في حادث الإطلاق، ولا يزال التحقيق جاريًا.
وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 مواد غذائية ومشروبات وعروضًا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالم.

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