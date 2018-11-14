النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجاً على وقف التصعيد في غزة

رفض مساعي التوصل إلى هدنة طويلة مع "حماس"

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء؛ احتجاجاً على قبول هدنة لإنهاء يومين من القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووصف "ليبرمان" في قراره الذي يصير سارياً بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة، الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية أمس، ووافقت عليه "حماس" بأنه "استسلام للإرهاب"، على حد قوله.

ورفض الوزير المستقيل مساعي التوصل لهدنة طويلة الأجل مع "حماس".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجاً على وقف التصعيد في غزة
سبق

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء؛ احتجاجاً على قبول هدنة لإنهاء يومين من القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووصف "ليبرمان" في قراره الذي يصير سارياً بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة، الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية أمس، ووافقت عليه "حماس" بأنه "استسلام للإرهاب"، على حد قوله.

ورفض الوزير المستقيل مساعي التوصل لهدنة طويلة الأجل مع "حماس".

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:26 PM

استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجاً على وقف التصعيد في غزة

رفض مساعي التوصل إلى هدنة طويلة مع "حماس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
396

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء؛ احتجاجاً على قبول هدنة لإنهاء يومين من القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووصف "ليبرمان" في قراره الذي يصير سارياً بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة، الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية أمس، ووافقت عليه "حماس" بأنه "استسلام للإرهاب"، على حد قوله.

ورفض الوزير المستقيل مساعي التوصل لهدنة طويلة الأجل مع "حماس".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,535
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,821
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,367
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,411

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة