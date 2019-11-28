فيديو الأب كشف الواقعة.. شاهد ما جرى بين أمريكي وابنه في نفق لينكولن

كشف فيديو على موقع "إنستجرام"، تفاصيل ما جرى بين أب أمريكي وابنه في نفق لينكولن، بولاية نيو جيرسي، منذ 9 أشهر، وانتهى بحادث سير مروع؛ مما دفع الشرطة إلى القبض عليهما. وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يوم 9 فبراير الماضي، تَسابَقَ الأب الأمريكي وعازف الجيتار فريد أوردين (44 عامًا)، مع ابنه تشادويك (25 عامًا)، بسيارتيْ شيفروليه كورفيت رياضيتين، في نفق لينكولن، وهو السباق الذي انتهى بفقدان الابن والأب سيطرتهما على السيارتين، واصطدامهما بجدران النفق، وبعض السيارات، دون إصابة أحد.. وعقب الحادث هرب الأب والابن قبيل وصول الشرطة. وتضيف الصحيفة: بعد حوالى ساعة ونصف عاد الأب والابن إلى موقع الحادث، وأخبرا الشرطة أنهما تَسبّبا في الحادث بسبب ارتباكهما أثناء القيادة، وتم استدعاء الأب والابن ثلاث مرات للتحقيق، وتم إطلاق سراحهما دون توجيه أي اتهام ضدهما. لكن هذا الأسبوع، نشر الأب "أوردين" شريط فيديو على "إنستجرام"، كشف فيه ما حدث داخل النفق في ليلة الحادث. وفي الشريط الذي التقطته كاميرا سيارة الأب (الكورفيت السوداء)، يظهر أن الأب والابن كانا يتسابقان في سيارتين داخل النفق، ونسمع صوت الأب وهو يضحك وقد سبق سيارة الابن الصفراء؛ لكن بعدها نسمع صوت ارتطام سيارة الابن، ثم تبدأ سيارة الأب بالدوران بعدما فقد السيطرة عليها، ويرتطم بجدران النفق وأكثر من سيارة حوله. جدير بالذكر، أن نفق لينكولن يبلغ طوله 1.5 ميل، ويمر تحت نهر هدسون؛ حيث يربط ولاية نيو جيرسي على الضفة الغربية بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك على الضفة الشرقية. ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أمريكية، أنه عقب بث شريط الفيديو، قامت شرطة ميناء نيويورك، والمسؤولة عن إنفاذ القانون في نيويورك ونيوجيرسي، بالاتصال بـ"أوردين"، وسؤاله عن الفيديو؛ فسارع الأب بحذف الشريط؛ لكن بعدما تمت مشاركته عبر العديد من صفحات مواقع التواصل. ويوم الثلاثاء الماضي، ألقت الشرطة القبض على الأب والابن، ووجهت لهما ثلاث تهم: هي القيادة الخطرة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتنظيم سباق سيارات غير قانوني.. وسوف تتم محاكمتهما في منهاتن؛ فيما دفع محاميهما بأنهما "غير مذنبين"، وأنهما "شخصان ملتزمان بالقانون". وقال قائد شرطة ميناء نيويورك، ماثيو ويلسون: أرجو أن يكون القبض على عازف الجيتار وابنه، رادعًا لغيرهما عن مخالفة القانون.

فيديو الأب كشف الواقعة.. شاهد ما جرى بين أمريكي وابنه في نفق لينكولن أيمن حسن سبق 2019-11-28 كشف فيديو على موقع "إنستجرام"، تفاصيل ما جرى بين أب أمريكي وابنه في نفق لينكولن، بولاية نيو جيرسي، منذ 9 أشهر، وانتهى بحادث سير مروع؛ مما دفع الشرطة إلى القبض عليهما.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يوم 9 فبراير الماضي، تَسابَقَ الأب الأمريكي وعازف الجيتار فريد أوردين (44 عامًا)، مع ابنه تشادويك (25 عامًا)، بسيارتيْ شيفروليه كورفيت رياضيتين، في نفق لينكولن، وهو السباق الذي انتهى بفقدان الابن والأب سيطرتهما على السيارتين، واصطدامهما بجدران النفق، وبعض السيارات، دون إصابة أحد.. وعقب الحادث هرب الأب والابن قبيل وصول الشرطة.

وتضيف الصحيفة: بعد حوالى ساعة ونصف عاد الأب والابن إلى موقع الحادث، وأخبرا الشرطة أنهما تَسبّبا في الحادث بسبب ارتباكهما أثناء القيادة، وتم استدعاء الأب والابن ثلاث مرات للتحقيق، وتم إطلاق سراحهما دون توجيه أي اتهام ضدهما.

لكن هذا الأسبوع، نشر الأب "أوردين" شريط فيديو على "إنستجرام"، كشف فيه ما حدث داخل النفق في ليلة الحادث.

وفي الشريط الذي التقطته كاميرا سيارة الأب (الكورفيت السوداء)، يظهر أن الأب والابن كانا يتسابقان في سيارتين داخل النفق، ونسمع صوت الأب وهو يضحك وقد سبق سيارة الابن الصفراء؛ لكن بعدها نسمع صوت ارتطام سيارة الابن، ثم تبدأ سيارة الأب بالدوران بعدما فقد السيطرة عليها، ويرتطم بجدران النفق وأكثر من سيارة حوله.

جدير بالذكر، أن نفق لينكولن يبلغ طوله 1.5 ميل، ويمر تحت نهر هدسون؛ حيث يربط ولاية نيو جيرسي على الضفة الغربية بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك على الضفة الشرقية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أمريكية، أنه عقب بث شريط الفيديو، قامت شرطة ميناء نيويورك، والمسؤولة عن إنفاذ القانون في نيويورك ونيوجيرسي، بالاتصال بـ"أوردين"، وسؤاله عن الفيديو؛ فسارع الأب بحذف الشريط؛ لكن بعدما تمت مشاركته عبر العديد من صفحات مواقع التواصل.

ويوم الثلاثاء الماضي، ألقت الشرطة القبض على الأب والابن، ووجهت لهما ثلاث تهم: هي القيادة الخطرة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتنظيم سباق سيارات غير قانوني.. وسوف تتم محاكمتهما في منهاتن؛ فيما دفع محاميهما بأنهما "غير مذنبين"، وأنهما "شخصان ملتزمان بالقانون".

وقال قائد شرطة ميناء نيويورك، ماثيو ويلسون: أرجو أن يكون القبض على عازف الجيتار وابنه، رادعًا لغيرهما عن مخالفة القانون.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 01:53 PM

فيديو الأب كشف الواقعة.. شاهد ما جرى بين أمريكي وابنه في نفق لينكولن الشرطة ألقت القبض عليهما بعد 9 أشهر





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كشف فيديو على موقع "إنستجرام"، تفاصيل ما جرى بين أب أمريكي وابنه في نفق لينكولن، بولاية نيو جيرسي، منذ 9 أشهر، وانتهى بحادث سير مروع؛ مما دفع الشرطة إلى القبض عليهما.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يوم 9 فبراير الماضي، تَسابَقَ الأب الأمريكي وعازف الجيتار فريد أوردين (44 عامًا)، مع ابنه تشادويك (25 عامًا)، بسيارتيْ شيفروليه كورفيت رياضيتين، في نفق لينكولن، وهو السباق الذي انتهى بفقدان الابن والأب سيطرتهما على السيارتين، واصطدامهما بجدران النفق، وبعض السيارات، دون إصابة أحد.. وعقب الحادث هرب الأب والابن قبيل وصول الشرطة.

وتضيف الصحيفة: بعد حوالى ساعة ونصف عاد الأب والابن إلى موقع الحادث، وأخبرا الشرطة أنهما تَسبّبا في الحادث بسبب ارتباكهما أثناء القيادة، وتم استدعاء الأب والابن ثلاث مرات للتحقيق، وتم إطلاق سراحهما دون توجيه أي اتهام ضدهما.

لكن هذا الأسبوع، نشر الأب "أوردين" شريط فيديو على "إنستجرام"، كشف فيه ما حدث داخل النفق في ليلة الحادث.

وفي الشريط الذي التقطته كاميرا سيارة الأب (الكورفيت السوداء)، يظهر أن الأب والابن كانا يتسابقان في سيارتين داخل النفق، ونسمع صوت الأب وهو يضحك وقد سبق سيارة الابن الصفراء؛ لكن بعدها نسمع صوت ارتطام سيارة الابن، ثم تبدأ سيارة الأب بالدوران بعدما فقد السيطرة عليها، ويرتطم بجدران النفق وأكثر من سيارة حوله.

جدير بالذكر، أن نفق لينكولن يبلغ طوله 1.5 ميل، ويمر تحت نهر هدسون؛ حيث يربط ولاية نيو جيرسي على الضفة الغربية بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك على الضفة الشرقية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أمريكية، أنه عقب بث شريط الفيديو، قامت شرطة ميناء نيويورك، والمسؤولة عن إنفاذ القانون في نيويورك ونيوجيرسي، بالاتصال بـ"أوردين"، وسؤاله عن الفيديو؛ فسارع الأب بحذف الشريط؛ لكن بعدما تمت مشاركته عبر العديد من صفحات مواقع التواصل.

ويوم الثلاثاء الماضي، ألقت الشرطة القبض على الأب والابن، ووجهت لهما ثلاث تهم: هي القيادة الخطرة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتنظيم سباق سيارات غير قانوني.. وسوف تتم محاكمتهما في منهاتن؛ فيما دفع محاميهما بأنهما "غير مذنبين"، وأنهما "شخصان ملتزمان بالقانون".

وقال قائد شرطة ميناء نيويورك، ماثيو ويلسون: أرجو أن يكون القبض على عازف الجيتار وابنه، رادعًا لغيرهما عن مخالفة القانون.