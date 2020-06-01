ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا 333 حالة لتصل إلى 181815

وصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 8511 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333، ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.