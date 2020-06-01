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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا 333 حالة لتصل إلى 181815

وصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 8511 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333، ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا 333 حالة لتصل إلى 181815
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333، ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:19 AM

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا 333 حالة لتصل إلى 181815

وصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 8511 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333، ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.

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