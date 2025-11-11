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الجامعة العربية: على المنظمات الدولية التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين

أدانت سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحقهم

دعت جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى وكفالة حقوقهم القانونية.

وذكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سياسة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؛ هي جريمة إسرائيلية جديدة لا ينبغي أن تسجل رقمًا جديدًا مضافًا في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الإدانة والتنديد.

وأكد ضرورة حماية أرواح الأسرى، بكل ما يستدعيه ذلك من ممارسة الضغوط ومساءلة سلطة الاحتلال؛ خاصة في ظل وباء "كورونا" الذي طال الأسرى في سجون الاحتلال، وما يمثله الوباء من تهديد خطير للأسرى خاصة للمرضى وكبار السن منهم.

جامعة الدول العربية

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الجامعة العربية: على المنظمات الدولية التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين
سبق

دعت جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى وكفالة حقوقهم القانونية.

وذكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سياسة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؛ هي جريمة إسرائيلية جديدة لا ينبغي أن تسجل رقمًا جديدًا مضافًا في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الإدانة والتنديد.

وأكد ضرورة حماية أرواح الأسرى، بكل ما يستدعيه ذلك من ممارسة الضغوط ومساءلة سلطة الاحتلال؛ خاصة في ظل وباء "كورونا" الذي طال الأسرى في سجون الاحتلال، وما يمثله الوباء من تهديد خطير للأسرى خاصة للمرضى وكبار السن منهم.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:23 PM

الجامعة العربية: على المنظمات الدولية التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين

أدانت سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى وكفالة حقوقهم القانونية.

وذكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سياسة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؛ هي جريمة إسرائيلية جديدة لا ينبغي أن تسجل رقمًا جديدًا مضافًا في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الإدانة والتنديد.

وأكد ضرورة حماية أرواح الأسرى، بكل ما يستدعيه ذلك من ممارسة الضغوط ومساءلة سلطة الاحتلال؛ خاصة في ظل وباء "كورونا" الذي طال الأسرى في سجون الاحتلال، وما يمثله الوباء من تهديد خطير للأسرى خاصة للمرضى وكبار السن منهم.

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