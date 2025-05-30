رئيس الوزراء الباكستاني يغادر المدينة المنورة

متوجهًا إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.