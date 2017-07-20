"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لخدمة الحجاج عبر معسكره الكشفي

تأصيلاً لمفهوم التطوع وتقديراً لواجب شرف خدمة ضيوف بيت الله

أنهى "تعليم تبوك" كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق المعسكر الكشفي في منفذ حالة عمار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وكانت جميع الفرق الكشفية والقادة قد وصلوا إلى مقر المعسكر مساء أمس الجمعة، وبدأ العمل استعداداً لاستقبال وفود الحجاج خلال الأيام القادمة.

وقال مدير عام التعليم في منطقة تبوك والمشرف العام على المعسكر الكشفي إبراهيم بن حسين العمري: خدمة حجاج بيت الله شرف كبير خصّ الله به هذه البلاد المباركة وما نقوم به هو من واجبنا وتنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: نحن في تبوك نبذل كل ما في وسعنا لتقديم كل ما يحتاجه الحاج القادم للمملكة عبر منافذ منطقة تبوك ونحن نعمل وفق توجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان المشرف العام على أعمال الحج والعمرة في منطقة تبوك.

من جانبه، ذكر قائد عام معسكرات الحج بتبوك مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم تبوك د. عبدالله الحارثي أن كشافة تبوك تشارك هذا العام في خدمة حجاج بيت الله العام كعادتها في كل عام.

وأوضح أن المشاركين عددهم 50 شخصًا ما بين قائد وكشاف بخلاف العاملين في اللجان المختلفة المساندة للكشافة في المعسكر الكشفي، لافتًا إلى أن مشاركتهم تأتي تأصيلاً لمفهوم التطوع وتقديراً لواجب شرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام.