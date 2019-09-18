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إدارة الاتحاد تُقرر إلغاء عقد التشيلي خيمينيز بعد الخروج الآسيوي

في أول ردة فعل اتحادية بعد الخروج الآسيوي، قرر مجلس إدارة النادي إلغاء عقد لاعب الوسط التشيلي لويس خيمينيز، والذي قدم بتوصية من لويس سييرا مدرب الفريق الأول لمدة موسم واحد.
وكان الاتحاد قد ودّع بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال بعد تعثره أمس إيابًا 1- 3.
وكانت الإدارة قد صارعت الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي كانت تنادي بضرورة التدخل الإداري لحسم مسألة مجاملة سييرا للاعب على حساب عدد من اللاعبين الشباب؛ ولكنها خضعت بعد الخروج الآسيوي مساء أمس.

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إدارة الاتحاد تُقرر إلغاء عقد التشيلي خيمينيز بعد الخروج الآسيوي
سبق

في أول ردة فعل اتحادية بعد الخروج الآسيوي، قرر مجلس إدارة النادي إلغاء عقد لاعب الوسط التشيلي لويس خيمينيز، والذي قدم بتوصية من لويس سييرا مدرب الفريق الأول لمدة موسم واحد.
وكان الاتحاد قد ودّع بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال بعد تعثره أمس إيابًا 1- 3.
وكانت الإدارة قد صارعت الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي كانت تنادي بضرورة التدخل الإداري لحسم مسألة مجاملة سييرا للاعب على حساب عدد من اللاعبين الشباب؛ ولكنها خضعت بعد الخروج الآسيوي مساء أمس.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:30 PM

إدارة الاتحاد تُقرر إلغاء عقد التشيلي خيمينيز بعد الخروج الآسيوي

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
4
1,780

في أول ردة فعل اتحادية بعد الخروج الآسيوي، قرر مجلس إدارة النادي إلغاء عقد لاعب الوسط التشيلي لويس خيمينيز، والذي قدم بتوصية من لويس سييرا مدرب الفريق الأول لمدة موسم واحد.
وكان الاتحاد قد ودّع بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال بعد تعثره أمس إيابًا 1- 3.
وكانت الإدارة قد صارعت الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي كانت تنادي بضرورة التدخل الإداري لحسم مسألة مجاملة سييرا للاعب على حساب عدد من اللاعبين الشباب؛ ولكنها خضعت بعد الخروج الآسيوي مساء أمس.

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