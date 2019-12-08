ورشة عن الخطة البحثية الاستراتيجية بالجامعة الإسلامية

بمشاركة أكثر من 100 عضو من هيئة التدريس

نظمت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأحد، في قاعة السلام، ورشة عمل عن الخطة البحثية الاستراتيجية، أدارها عميد البحث العلمي، الدكتور صالح العمري.

جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس.

وافتتح الورشة الدكتور "العتيبي" بكلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً بجهود الجامعة في تطوير خططها الاستراتيجية وتعزيز أهمية البحوث العلمية.