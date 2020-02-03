أول المغادرين لمعقله.. الصين تحمل أمريكا مسؤولية الذعر من "كورونا"

واشنطن اتخذت إجراءات أزعجت بكين

انتقدت الصين اليوم (الاثنين) الولايات المتحدة بشدة؛ لفرضها قيودًا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها، بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن بـ"إثارة الذعر ونشره".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ، أن الولايات المتحدة لم تقدم مساعدة مهمة وكانت أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وأجرت سحبًا جزئيًا لطاقم سفارتها وفرضت قيود دخول على المسافرين الصينيين.

وقالت "شونيانغ" في حوار مع صحافيين على شبكة "وي شات" الصينية للتواصل الاجتماعي: "إن واشنطن لم تتوقف عن إثارة ونشر الذعر، ما يمثل نموذجًا سيئًا جدًا".

ومنعت واشنطن غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها، وأوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.

وأزعج هذا الإجراء الكثير من الصينيين والأجانب الذين منعوا من الالتحاق بعملهم وجامعاتهم أو من السياحة في الولايات المتحدة.