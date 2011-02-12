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المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع بتخصصي الدمام

بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة غدًا

ينظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، غدًا، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع، بمشاركة 27 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق مريديان الخبر.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش من خلال 30 محاضرة و6 ورش عمل، مستجدات الدوار بدءًا من التشخيص إلى الفحوصات والعلاج، وستتناول اضطرابات السمع وزراعة القوقعة، وطرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الأجهزة المقترنة بالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث".

كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة التي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة.

يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثًا من خارج المملكة يمثلون عددًا من الدول ‏من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين يبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر ٢٣ ساعة معتمدة.

مستشفى الملك فهد التخصصي الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع بتخصصي الدمام
سبق

ينظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، غدًا، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع، بمشاركة 27 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق مريديان الخبر.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش من خلال 30 محاضرة و6 ورش عمل، مستجدات الدوار بدءًا من التشخيص إلى الفحوصات والعلاج، وستتناول اضطرابات السمع وزراعة القوقعة، وطرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الأجهزة المقترنة بالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث".

كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة التي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة.

يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثًا من خارج المملكة يمثلون عددًا من الدول ‏من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين يبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر ٢٣ ساعة معتمدة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:24 PM

المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع بتخصصي الدمام

بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة غدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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ينظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، غدًا، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع، بمشاركة 27 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق مريديان الخبر.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش من خلال 30 محاضرة و6 ورش عمل، مستجدات الدوار بدءًا من التشخيص إلى الفحوصات والعلاج، وستتناول اضطرابات السمع وزراعة القوقعة، وطرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الأجهزة المقترنة بالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث".

كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة التي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة.

يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثًا من خارج المملكة يمثلون عددًا من الدول ‏من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين يبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر ٢٣ ساعة معتمدة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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