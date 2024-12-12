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ملك الأردن يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله

وصل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرياض اليوم .

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان - الوزير المرافق - , وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد, ومندوب عن المراسم الملكية .

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ملك الأردن يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله
سبق

وصل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرياض اليوم .

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان - الوزير المرافق - , وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد, ومندوب عن المراسم الملكية .

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:32 PM

ملك الأردن يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,962

وصل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرياض اليوم .

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان - الوزير المرافق - , وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد, ومندوب عن المراسم الملكية .

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