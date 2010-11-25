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رئيس الفيفا يؤكد .. مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021

الأخضر السعودي في مقدمة المشاركين

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشاركة 22 منتخبًا وطنيًا من المنطقة العربية في كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس "فيفا" للموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء: "يسعدنا أن جميع الفرق الـ 22 من جميع أنحاء العالم العربي، قد وافقت على المشاركة في كأس العرب 2021، التي ستُقام في الدوحة".

وأعلن الحساب الرسمي لـ "فيفا" مشاركة كل من: "السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".

وسيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي ستُشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، على أن تُقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العرب بطولة كأس العرب المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس الفيفا يؤكد .. مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021
سبق

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشاركة 22 منتخبًا وطنيًا من المنطقة العربية في كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس "فيفا" للموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء: "يسعدنا أن جميع الفرق الـ 22 من جميع أنحاء العالم العربي، قد وافقت على المشاركة في كأس العرب 2021، التي ستُقام في الدوحة".

وأعلن الحساب الرسمي لـ "فيفا" مشاركة كل من: "السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".

وسيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي ستُشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، على أن تُقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:12 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:37 AM

رئيس الفيفا يؤكد .. مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021

الأخضر السعودي في مقدمة المشاركين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشاركة 22 منتخبًا وطنيًا من المنطقة العربية في كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس "فيفا" للموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء: "يسعدنا أن جميع الفرق الـ 22 من جميع أنحاء العالم العربي، قد وافقت على المشاركة في كأس العرب 2021، التي ستُقام في الدوحة".

وأعلن الحساب الرسمي لـ "فيفا" مشاركة كل من: "السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".

وسيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي ستُشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، على أن تُقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

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