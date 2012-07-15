"العاصمي" رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر.
"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر.
"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر.
"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر.
"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.