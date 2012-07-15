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"العاصمي" رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة ‎بللحمر وبللسمر.

"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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"العاصمي" رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر
سبق

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة ‎بللحمر وبللسمر.

"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
06:03 PM

"العاصمي" رئيسًا لمركز تهامة بللحمر وبللسمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمرًا بترقية يحيى بن محمد العاصمي، إلى المرتبة العاشرة، وتعيينه رئيسًا لمركز تهامة ‎بللحمر وبللسمر.

"سبق" تهنئ وتبارك لـ"العاصمي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,020
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,860
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,991
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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