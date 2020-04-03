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شاهد.. بلدية الجموم ترفع وتيرة عملها وتتابع أعمالها الرقابية

19 جولة خالفت محلين وأغلقت أحدهما

رفعت بلدية محافظة الجموم، وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولات على الأسواق؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ استكمالًا لجهودها الرقابية.


وتأتي هذه الجهود بمتابعة وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، ومتابعة مدير عام شؤون البلديات.

كما بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 19 جولة، سجلوا من خلالها مخالفتين، فيما تم إغلاق محلٍّ واحد لعدم وجود رخصة.


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شاهد.. بلدية الجموم ترفع وتيرة عملها وتتابع أعمالها الرقابية
سبق

رفعت بلدية محافظة الجموم، وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولات على الأسواق؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ استكمالًا لجهودها الرقابية.


وتأتي هذه الجهود بمتابعة وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، ومتابعة مدير عام شؤون البلديات.

كما بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 19 جولة، سجلوا من خلالها مخالفتين، فيما تم إغلاق محلٍّ واحد لعدم وجود رخصة.


03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:54 PM

شاهد.. بلدية الجموم ترفع وتيرة عملها وتتابع أعمالها الرقابية

19 جولة خالفت محلين وأغلقت أحدهما

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
261

رفعت بلدية محافظة الجموم، وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولات على الأسواق؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ استكمالًا لجهودها الرقابية.


وتأتي هذه الجهود بمتابعة وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، ومتابعة مدير عام شؤون البلديات.

كما بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 19 جولة، سجلوا من خلالها مخالفتين، فيما تم إغلاق محلٍّ واحد لعدم وجود رخصة.


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