بالصور.. "عروس الجبال" تتدلل بين الطبيعة والرذاذ والسحاب والهواء العليل

تجمع بين كل ألوان السياحة

عندما تشاهد عجائب الطبيعة التي خلقها الله عز وجل، فتصفو النفس ويهدأ القلب بطبيعة خلابة ووسط رذاذ الماء والغيم الأبيض والسحاب المثار والهواء العليل؛ فيسعد بها في ظل نِعَم ربه عليه، وهذا كله يجتمع في أبها عروس الطبيعة بألوانها المختلفة وجبالها الخضراء وسهولها الممتدة ومبانيها التراثية الملونة وجوها اللطيف، الذي يمنحك فرصًا ذهبية لزيارة عدد كبير من أجمل المناطق التراثية.

القرية الأسطورية "رجال ألمع"

أصبحت القرية الثقافية والطبيعية والتراثية والمعروفة باسم "رجال ألمع" قِبلة لعشاق التراث والثقافة وما أكثرهم، ولا يحق لأي زائر أن يفوّت زيارة للقرية وخصوصًا بعد توفير كافة وسائل المواصلات إليها وخاصة التلفريك من جبل السودة إليها.

أطول تلفريك في الجزيرة العربية

يمكن أن تُقِل نحو ألفيْ شخص يوميًّا في فترة الصيف من السياح والزوار؛ وبخاصة في فترة المساء تُقِل المتنزهين وتحملهم إلى حيث الطبيعة الخلابة والجمال المطلق، وتنطلق من أعلى السودة إلى وادي العوس، وصنف تلفريك أبها على أنه الأول عربيًّا؛ حيث يبلغ مداه 6000 متر والسابع عالميًّا.

قرية المفتاحة الفنية

تخص أصحاب الحس المرهف والمتطلعين لتاريخ الجزيرة العربية، إنها قرية سياحية وفنية في آن واحد، وهي أول مشروع من نوعه في المملكة، ومهمتها احتضان ورعاية الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والصناعات والحِرَف والمهن اليدوية والمحلية، وفيها مسرح ضخم تُقام فيه الاحتفالات والحفلات الغنائية خلال فصل الصيف.

ثاني أطول قمة في الجزيرة العربية

على ارتفاع شاهق يزيد على الـ3000 متر تقبع قرية السودة كواحدة من أجمل مناطق السعودية وأكثرها إبهارًا من ناحية المناظر الطبيعية.

القرية تعتبر مقصدًا سياحيًّا في منطقة عسير، وتبعد عن مدينة أبها 20كلم، وتكسو جبالها غابات كثيفة من أشجار العرعر ذات المنظر الخلاب، وتتميز السودة بإطلالة خلابة على إقليم تهامة.

شلالات الحبلة القديمة

تشاهد المياه تنزل من أعلى قمة الجبال لتشكل شلالات رائعة، وشلالات الحبلة من أشهر معالم هذه القرية الرائعة، التي يأتي إليها السياح والزائرون للتمتع بها كل عام، والحبلة إحدى القرى الجبلية في أبها ولهذه القرية طبيعتها المختلفة وتضاريسها المميزة والحبلة قرية قديمة وطبيعة تكوين تضاريس هذه القرية حتمت على سكانها العيش منعزلين في مساحة من الأرض تقل عن الكيلو متر مربع، ويوجد بها العديد من الشلالات الطويلة والخلابة التي تنهم منها المياه في فصل الصيف جراء الأمطار.