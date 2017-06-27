النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي

تمّ تطويره بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية

دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس www.ghc.sa الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء المقدمة من المجلس وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تأتي امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن إستراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي
سبق

دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس www.ghc.sa الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء المقدمة من المجلس وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تأتي امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن إستراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
11:31 AM

تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي

تمّ تطويره بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
403

دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس www.ghc.sa الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء المقدمة من المجلس وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تأتي امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن إستراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة