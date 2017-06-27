تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي

تمّ تطويره بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية

دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس www.ghc.sa الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء المقدمة من المجلس وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تأتي امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن إستراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.